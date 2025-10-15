M: Sparka rektorn som anställde Tara Saleh

John Eklöf (M), andre vice ordförande i grundskolenämnden, säger till Sydsvenskan att skolan inom loppet av ett år haft "två rekryteringar som väcker en rad frågor".

– Han har varit ansvarig för en rekrytering där man anställer en våldsbejakande extremist. Det är uppenbart att man inte har gjort de bakgrundskontroller som man måste göra inför en anställning, fortsätter Eklöf om rektorn.

Bakgrunden är att Bergaskolan i slutet av september anställde Tara Saleh, 41, som tidigare tvingats bort från en skola i Göteborg efter hatiska och hotfulla inlägg om Sverige på sociala medier.

Hon är dömd bland annat för bidragsbrott och har bland annat uttryckt: ”Vi kommer att resa hem till våra hemländer efter att vi förstört Sverige” och ”Jag lever lyxliv på era skattepengar, ni betalade min resa till Gambia, hur känns det, idioter?” Hon har även kallat svenskar och deras barn för ”horor och horungar”, enligt en sammanställning som Sverigedemokraterna har gjort.

Rektor Rikard Persson säger själv till Sydsvenskan att skolan följt sina rutiner men att de kan ha varit otillräckliga. Han uppger att det saknas arbetsrättsliga skäl att skilja Saleh från tjänsten och att hon därför omplacerats till administrativa uppgifter utan kontakt med barngrupper.

Moderaterna kräver att både rektorn och Saleh lämnar sina tjänster. SD ställer sig bakom kravet.

Skolkommunalrådet Sara Wettergren (L) markerar samtidigt att politiker inte kan avsätta skolledningar:

– Vi har arbetslagar och regler i det här landet som vi måste förhålla oss till, och vi politiker kan inte avsätta ledningen på Bergaskolan, säger hon till Sydsvenskan.

Hon kallar Moderaternas krav ”populistiskt” men uppger att hon också är "upprörd över den här anställningen".

Debatten följer på en tidigare uppmärksammad rekrytering på Bergaskolan, där en MFF-huligan först köptes ut från en annan skola och senare anställdes av Bergaskolan efter avtjänat straff – för att i våras köpas ut på nytt.