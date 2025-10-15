Orban: Ungerns opposition infiltrerad av ukrainsk underrättelsetjänst

– Ukrainarna arbetar aktivt för att få till ett regeringsskifte i Ungern. Deras underrättelsetjänst är djupt inblandad här. Självklart övervakar vi dem och ser vad som sker, säger Viktor Orbán i en intervju.

Han fortsätter:

– De har infiltrerat Ungerns intellektuella liv, rådgivande kretsar och Ungerns politiska debatt. Och de har sitt eget parti. Tisza är ett pro-ukrainskt parti. Och de kommer göra allt de kan för att hjälpa Tisza till makten. De hjälper dem på alla tänkbara sätt.

The Ukrainian intelligence service is not just watching Hungary; it has wormed its way in through the pro-Ukrainian Tisza Party. They have infiltrated public life and politics, providing technological assistance to their allies to help them gain power here. Once we said “the… pic.twitter.com/ik5wqvNtWQ — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 10, 2025

Orbán hävdar också att Tisza får hjälp i sin valkampanj.

I ett inlägg på X utvecklar Orbán anklagelserna och beskriver hur ukrainska säkerhetstjänsten ”tagit sig in via det proukainska Tisza” och ”infiltrerat det offentliga livet och politiken” för att hjälpa sina ”allierade att ta makten”.

Enligt uppgifter i ungerska medier ska en ukrainsk datorexpert ha medverkat i utvecklingen av Tiszas app.

– Vi brukade säga att Ryssland redan är i ditt skafferi, nu måste vi säga att Ukraina redan är i din smartphone, säger Orbán.