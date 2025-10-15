© X
 

Orban: Ungerns opposition infiltrerad av ukrainsk underrättelsetjänst

Utrikes. Ungerns premiärminister Viktor Orbán anklagar Ukrainas säkerhetstjänst för att lägga sig i ungersk politik och styra det västvänliga oppositionspartiet Tisza inför valet 2026. Enligt Orbán får partiet tekniskt och strategiskt stöd från främmande makt.

– Ukrainarna arbetar aktivt för att få till ett regeringsskifte i Ungern. Deras underrättelsetjänst är djupt inblandad här. Självklart övervakar vi dem och ser vad som sker, säger Viktor Orbán i en intervju.

Han fortsätter:

– De har infiltrerat Ungerns intellektuella liv, rådgivande kretsar och Ungerns politiska debatt. Och de har sitt eget parti. Tisza är ett pro-ukrainskt parti. Och de kommer göra allt de kan för att hjälpa Tisza till makten. De hjälper dem på alla tänkbara sätt.

Orbán hävdar också att Tisza får hjälp i sin valkampanj.

I ett inlägg på X utvecklar Orbán anklagelserna och beskriver hur ukrainska säkerhetstjänsten ”tagit sig in via det proukainska Tisza” och ”infiltrerat det offentliga livet och politiken” för att hjälpa sina ”allierade att ta makten”.

Enligt uppgifter i ungerska medier ska en ukrainsk datorexpert ha medverkat i utvecklingen av Tiszas app.

– Vi brukade säga att Ryssland redan är i ditt skafferi, nu måste vi säga att Ukraina redan är i din smartphone, säger Orbán.

