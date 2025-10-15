© FT BILD/ARKIV
Jessica Stegrud.

Stegrud om Hatts avgång: "Hattigt"

Publicerad 15 oktober 2025 kl 13.01

Inrikes. "Lite hattigt." Så löd SD-riksdagsledamoten Jessica Stegruds kommentar om att Centerledaren Anna-Karin Hatt avgår. Efter kritik valde hon dock att radera inlägget.

Anna-Karin Hatt meddelade på onsdagen att hon avgår som C-ledare efter mindre än ett halvår på grund av att politiker utsätts för "hat och hot".

Kort därefter skrev Jessica Stegrud på X: ”Partiledarskapet i Centerpartiet känns lite hattigt…”.

Efter kritik från politiker som Niels Paarup Petersen (C) och Fredrik Lundh Sammeli (S) raderade hon inlägget och förtydligade i ett nytt:

”Uppdatering: helt förkastligt om det kommer som en följd av hot.”

Jessica Stegrud har nyligen uppmärksammats för ett annat inlägg om kulturminister Parisa Liljestrand (M) och Lawen Redar (S) i Aktuellt: ”Talande ändå att det är en svenskfödd kurd och en perser som debatterar en svensk kulturkanon i Aktuellt.”

