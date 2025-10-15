FN: Återuppbyggnaden av Gaza kommer kosta 700 miljarder och ta årtionden

– Vi har fått mycket positiva besked från flera av våra partner, bland annat europeiska aktörer och Kanada, säger Jaco Cilliers vid UNDP till Reuters och tillägger att diskussioner också förs med USA.

Israel har under sitt tvååriga krig mot Gazas befolkning systematiskt demolerat bebyggelsen, av allt att döma i syfte att palestinierna inte ska kunna bo där längre.

Bombningarna har lämnat efter sig minst 55 miljoner ton bråte – motsvarande 13 gånger vikten av pyramiderna i Egypten, enligt UNDP.

FN:s satellitcenter UNOSAT bedömer att cirka 83 procent av alla byggnader i Gaza stad har skadats. UNDP uppger att man redan röjt cirka 81.000 ton bråte men att omfattningen kräver en långvarig insats, rapporterar Reuters.

Sedan vapenvilan trädde i kraft har stora grupper palestinier återvänt till ruinerna av sina hem.

Enligt Gazas hälsomyndigheter har omkring 68.000 människor bekräftats dödade under Israels offensiv, de flesta kvinnor och barn. Dödssiffran ökar nu efter vapenstilleståndet när nya lik kan grävas fram ur rasmassorna.