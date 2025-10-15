© Maxar Technologies
Område i norra Gaza, före och efter Israels demoleringskampanj.

FN: Återuppbyggnaden av Gaza kommer kosta 700 miljarder och ta årtionden

Publicerad 15 oktober 2025 kl 07.24

Utrikes. Europeiska och arabiska länder, Kanada och USA uppges vara beredda att betala för återuppbyggnaden av Gaza. Notan uppskattas landa på 70 miljarder dollar – omkring 700 miljarder kronor – och arbetet kan ta årtionden, enligt FN:s utvecklingsprogram UNDP.

– Vi har fått mycket positiva besked från flera av våra partner, bland annat europeiska aktörer och Kanada, säger Jaco Cilliers vid UNDP till Reuters och tillägger att diskussioner också förs med USA.

Israel har under sitt tvååriga krig mot Gazas befolkning systematiskt demolerat bebyggelsen, av allt att döma i syfte att palestinierna inte ska kunna bo där längre.

Bombningarna har lämnat efter sig minst 55 miljoner ton bråte – motsvarande 13 gånger vikten av pyramiderna i Egypten, enligt UNDP.

FN:s satellitcenter UNOSAT bedömer att cirka 83 procent av alla byggnader i Gaza stad har skadats. UNDP uppger att man redan röjt cirka 81.000 ton bråte men att omfattningen kräver en långvarig insats, rapporterar Reuters.

Sedan vapenvilan trädde i kraft har stora grupper palestinier återvänt till ruinerna av sina hem.

Enligt Gazas hälsomyndigheter har omkring 68.000 människor bekräftats dödade under Israels offensiv, de flesta kvinnor och barn. Dödssiffran ökar nu efter vapenstilleståndet när nya lik kan grävas fram ur rasmassorna.

