Riksbankschefen: "Det är färdigsänkt"

– Det är färdigsänkt. Det är vår bästa bedömning. Men det råder stor osäkerhet kring det, säger riksbankschefen Erik Thedéen till TT.

Beslutet om en ny sänkning med 25 punkter fattades vid ett möte i Malmö. Riksbanken hänvisar till dämpade prisplaner i detaljhandel och tjänstesektor samt svag efterfrågan. Thedéen pekar också på en starkare krona mot dollarn och stabila inflationsförväntningar.

Räntesänkningen tar Riksbanken ytterligare ett steg ned från toppen på 4,00 procent under inflationschocken 2022–2023. I bankens egen bana finns en liten sannolikhet för höjning redan tredje kvartalet 2026, enligt Nordeaekonomen Torbjörn Isaksson.

Osäkerheterna är många, enligt Thedéen. Han nämner tullar, geopolitik och regeringens förslag om halverad moms som faktorer som rör till inflationsprognoserna.

Direktionen var inte enig: vice riksbankschef Anna Seim reserverade sig och ville lämna räntan oförändrad nu men hålla öppet för sänkning senare i år.

Marknadsreaktionerna blev små – kronan stärktes några öre mot dollarn och euron, långa marknadsräntor steg och Stockholmsbörsen hade ökat med omkring 0,9 procent en timme efter beskedet.