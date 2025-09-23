© Wallpaperflare
 

Youtube medger massiv politisk censur – erbjuder avstängda användare komma tillbaka

Publicerad 23 september 2025 kl 17.56

Media. Google lovar att ge alla kreatörer som kastats ut från Youtube för att ha haft förbjudna politiska åsikter – bland annat om covid-19 och politiska val – en chans att återvända. Det framgår av ett brev till justitieutskottet i USA:s representanthus.

I brevet uppger bolaget att Bidenadministrationen pressade Google att ta ned innehåll som inte stred mot Youtubes egna regler, och att det trycket var oacceptabelt och fel.

Google skriver vidare att offentlig debatt inte ska underordnas hänvisningar till ”auktoriteter”, att man inte kommer använda tredjeparts-"faktagranskare" och att nya europeiska censurlagar riktas mot amerikanska företag och hotar yttrandefriheten.

Under de år Joe Biden var president ökade den politiska censuren kraftigt på sociala medier, men efter att Elon Musk köpt Twitter (X) och Donald Trump åter blivit vald till president har Silicon Valley-bolagen börjat lätta rejält på trycket. Man har nu också stöd av Trumpadministrationen i sin kamp mot EU:s så kallade DSA-lag.

Google säger också att alla tidigare avstängda för ”politiska åsiktsbrott” ska erbjudas att komma tillbaka till plattformen, och kopplar beskedet till den pågående kongressgranskningen och tidigare förelägganden.

Enligt justitieutskottets ordförande Jim Jordan är bolagets besked ett resultat av flera års utredning och en formell kallelse (subpoena) till Google.

