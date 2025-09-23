Nato-länder ska skjuta ner ryska plan

– Vi kommer att fatta beslutet att skjuta ner flygande objekt när de kränker vårt territorium och flyger över Polen – det råder det absolut ingen diskussion om, säger Donald Tusk enligt Reuters.

Han tillägger:

– När vi har att göra med situationer som inte är helt tydliga, såsom den senaste flygningen av ryska stridsflygplan över Petrobaltic-plattformen – men utan någon kränkning, eftersom detta inte är våra territorialvatten – måste man verkligen tänka efter två gånger innan man beslutar om åtgärder som skulle kunna utlösa en mycket akut fas av konflikten.

Estland uppger att tre ryska stridsflyg kränkte dess luftrum i fredags. Moskva nekar och anklagar européerna för "paranoia".

I London meddelar utrikesminister Yvette Cooper att Natos beslutsamhet är orubblig.

– Till president Putin säger jag att dina hänsynslösa handlingar riskerar en direkt väpnad konfrontation mellan Nato och Ryssland. Vår allians är defensiv, men hys inga illusioner. Vi står redo att vidta alla nödvändiga steg för att försvara Natos luftrum och territorium. Vi är vaksamma. Vi är beslutsamma, och om vi behöver konfrontera plan som opererar i Natos luftrum utan tillstånd, då kommer vi att göra det, säger ministern enligt The Guardian..