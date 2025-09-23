Svenska miljarder till al-Qaida-regimen i Syrien

Regeringens ändring innebär att svenska skattemedel även kan gå till myndigheter och andra offentliga institutioner i jihadiststyrda Syrien.

– Assadregimens fall innebär nya möjligheter att stödja en demokratisk utveckling, uppbyggnad av offentliga institutioner och ekonomisk återhämtning, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M) i ett pressmeddelande.

Han fortsätter:

– Regeringen ändrar nu biståndet till Syrien för att stödja återuppbyggnaden och öka möjligheterna till återvändande. Det syriska folket förtjänar fred, demokrati och möjligheten att återvända och bygga upp sitt land.

Regeringen pekar samtidigt på att två tredjedelar av befolkningen behöver humanitärt stöd, 90 procent lever under fattigdomsstrecket och cirka 14 miljoner människor befinner sig på flykt i eller utanför landet. Det tidigare stödet till civilsamhället, kvinnorättsorganisationer och oberoende medier kompletteras nu med möjligheten att stärka myndigheter och andra offentliga institutioner.

Efter Assads fall i slutet av 2024 har al-Qaida-veteranen Ahmed al-Sharaa tagit över landet och driver en omstridd övergångsprocess.

Under de senaste åren har Sverige varit en av de största biståndsgivarna till Syrien. Sverige var också ett av de första länderna att introducera bistånd bortom humanitärt stöd till Syrien 2016, och ett av de första länderna att arbeta i alla delar av Syrien. Den regionala strategin för Syrienkrisen (2024–2026) antogs i juni 2024 och omfattar 880 miljoner kronor. Strategin förlängs i och med regeringens beslut till och med 2027, samt utökas med 295 miljoner kronor.