Nu har AFA terrorklassats i USA – här är Trumps order

Publicerad 23 september 2025 kl 13.47

Utrikes. USA:s president Donald Trump har skrivit under en presidentorder som betecknar AFA (Antifa) som en inhemsk terrororganisation. Ordern ålägger federala myndigheter att utreda, störa och slå ut den olagliga vänsterextrema verksamheten och att kartlägga finansieringen bakom den.

I presidentordern från Vita huset beskrivs Antifa som en "militant, anarkistisk" rörelse som vill störta den amerikanska samhällsordningen och använder våld och annan olagligheter för att nå politiska mål.

Beslutet grundas på ”ett mönster av politiskt våld utformat för att förtrycka laglig politisk aktivitet och förhindra rättsstatens principer”.

Myndigheterna uppmanas att använda alla tillämpliga befogenheter mot personer som agerar för gruppens räkning eller finansierar sådan verksamhet.

"Jag är glad att kunna informera våra många amerikanska patrioter om att jag klassar ANTIFA, EN SJUK, FARLIG, VÄNSTEREXTREM KATASTROF, SOM EN STOR TERRORISTORGANISATION. Jag kommer också starkt att rekommendera att de som finansierar ANTIFA blir grundligt utredda i enlighet med de högsta juridiska standarderna och metoderna”, skriver president Trump i ett faktablad på Vita husets hemsida.

Vita huset hänvisar till bland annat attacker mot poliser och uthängning av tjänstemän som motiv för beslutet, som följer på det mycket uppmärksammade mordet på den konservativa ungdomsledaren Charlie Kirk.

Samtidigt ifrågasätter jurister den rättsliga grunden bakom presidentordern, då USA saknar en formell mekanism för att terrorklassa inhemska grupper. Experter beskriver AFA som ett löst nätverk snarare än en organisation.

