Tucker anklagas för att ha pekat ut Israel på minnesstunden

Fria Tider rapporterade på måndagsmorgonen om hur Tucker Carlson i sitt tal på Charlie Kirks minnesgudstjänst jämförde Kirks öde med Jesus.

Carlson drog paralleller till hur Jesus dödades genom en sammansvärjning efter att ha kritiserat makthavarna, och föreställde sig hur de som beslutade om mordet på Kirk satt "och åt hummus" – en populär rätt i Israel.

– Det är för omkring 2.000 år sedan i Jerusalem, och Jesus dyker upp och han börjar tala om människorna vid makten. Och han börjar göra det värsta man kan göra, vilket är att säga sanningen om människor. De hatar det och blir helt galna. De blir besatta av att få honom att sluta: ”Den här killen måste sluta prata. Vi måste tysta den här killen”, sade Carlson i sitt tal.

Han fortsatte:

– Och jag kan nästan se scenen framför mig i ett lampupplyst rum med ett gäng killar som sitter och äter hummus och tänker: "Vad gör vi åt den här killen som talar sanning om oss? Vi måste få honom att sluta prata." Och det finns alltid en kille med den smarta idén, och jag kan nästan höra honom säga: ”Jag har en idé. Varför dödar vi honom inte bara? Det får honom att hålla tyst, det löser problemet”.

Uttalandena möter nu hård kritik, och kritikerna pekar på hur Tucker Carlson vid upprepade tillfällen efter Kirks död antytt att det var Israel som beställde mordet. Motivet ska ha varit att Kirk höll på att vackla i sitt stöd för Israels krig samtidigt som hans organisation lever på bidrag från judiska, Israelvänliga donatorer.

Statsvetaren Max Abrahms skriver att Carlson numera är ”känd för hundvisslingar" och för att "skylla allt på judar", rapporterar Times of Israel.

Organisationen Stop Antisemitism fördömer den ”löjliga antydan att judar låg bakom mordet”.

Mark Dubowitz, vd för den Israelvänliga tankesmedjan Foundation for Defense of Democracies, anser att Carlson ”använde minnesstunden för Charlie Kirk – en passionerad vän till Israel och det judiska folket – för att sprida antisemitiska blodanklagelser”.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har publicerat flera tal där han angriper teorin att Israel låg bakom mordet, och poängterar att Charlie Kirk var en Israels mest pålitliga vänner inom amerikansk politik.

Det finns inga belägg som presenterats av några myndigheter för att Israel skulle kunna kopplas till mordet. I det bevismaterial mot den misstänkte skytten som presenterats skrev han i samband med mordet till sin transvestit-pojkvän att han ansåg att Kirk drevs av "hat".