Nu vill SD skrota gratis tandvård för illegala invandrare

Regeringen och SD vill avskaffa den ökända så kallade ”50-lappen” för tandvård till asylsökare och personer som vistas olovligt i landet.

Förslaget finns i den nya budgetpropositionen inom ramen för Tidöavtalet.

– Redan när 50-lappen infördes var vi som enda riksdagsparti starkt kritiska. Vi talar alltså om en ordning där exempelvis illegala migranter endast behöver betala 50 kronor medan våra egna medborgare betalar betydligt mer för samma tandvård. Det är inget annat än ett hån mot svenska skattebetalare, säger Ludvig Aspling (SD), enligt Samnytt.

Systemet infördes 2013 och var en del av statsminister Fredrik Reinfeldts (M) försök att genom samarbete med Miljöpartiet i invandrarfrågor straffa de väljare som röstat in Sverigedemokraterna i riksdagen i valet 2010.