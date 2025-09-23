© Skärmdump
 

Trumps ilska i FN: "Den som sköter telepromptern ligger illa till"

Publicerad 23 september 2025 kl 16.35

Utrikes. USA:s president Donald Trump inledde sitt anförande i FN:s generalförsamling med att konstatera att telepromptern – skärmen med texten han skulle läsa upp – hade slutat fungera.

– Jag har inget emot att hålla det här talet utan teleprompter, för telepromptern fungerar inte, sade Trump inför delegaterna i New York.

– Den som sköter telepromptern ligger illa till, fortsatte han.

Talet hålls under öppningsdagen av den allmänna debatten vid FN:s 80:e generalförsamling.

Enligt FN-praxis talar Brasilien först och USA – som värdland – som nummer två, vilket följdes även i år.

– Jag har fått två saker av FN: en dålig rulltrappa och en dålig teleprompter, fortsatte Trump och hänvisade till strul med hissen strax före talet.

Bakgrunden till årets generaldebatt präglas av krigen i Gaza, Ukraina och Sudan samt fortsatta diskussioner om erkännandet av en palestinsk stat.

Brasiliens president Luiz Inácio Lula da Silva talade före Trump, i linje med traditionen.

