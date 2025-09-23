Trumps ilska i FN: "Den som sköter telepromptern ligger illa till"

– Jag har inget emot att hålla det här talet utan teleprompter, för telepromptern fungerar inte, sade Trump inför delegaterna i New York.

– Den som sköter telepromptern ligger illa till, fortsatte han.

Talet hålls under öppningsdagen av den allmänna debatten vid FN:s 80:e generalförsamling.

Enligt FN-praxis talar Brasilien först och USA – som värdland – som nummer två, vilket följdes även i år.

NOW - Trump's teleprompter breaks for his UN speech: "Whoever is operating this teleprompter is in big trouble." pic.twitter.com/IBToc0yfz6 — Disclose.tv (@disclosetv) September 23, 2025

– Jag har fått två saker av FN: en dålig rulltrappa och en dålig teleprompter, fortsatte Trump och hänvisade till strul med hissen strax före talet.

NOW - Escalator at UN headquarters immediately stops as Trump and Melania step on it shortly after arriving. pic.twitter.com/8nlUkDoQxm — Disclose.tv (@disclosetv) September 23, 2025

Bakgrunden till årets generaldebatt präglas av krigen i Gaza, Ukraina och Sudan samt fortsatta diskussioner om erkännandet av en palestinsk stat.

Brasiliens president Luiz Inácio Lula da Silva talade före Trump, i linje med traditionen.