Joachim Paul klassades som högerextremist efter att ha uttalat sig positivt om huvudpersonerna i Sagan om Ringen.

Tyskar bojkottade val när ledande AFD-kandidat förbjöds ställa upp

Publicerad 23 september 2025 kl 14.46

Utrikes. Invandringskritiska AFD:s huvudkandidat Joachim Paul stoppades från att kandidera i borgmästarvalet i tyska Ludwigshafen – trots att han ledde mätningarna. Då föll valdeltagandet till 29,3 procent i vad som nu beskrivs som en fars snarare än ett demokratiskt val.

Tre domstolar slog fast beslutet att utesluta Joachim Paul efter ett utlåtande från författningsskyddet (BfV) som beställts av delstatens S-ledda inrikesdepartement.

Det hänvisades till att han använt sig av ordet "återvandring" och berömt huvudpersonerna i Sagan om ringen för deras "djupa engagemang för sitt folk, sin kultur och sina förfäder". Detta var nog för att klassa Paul som en högerextremist som inte tillåts ställa upp i val.

Valkommitténs ordförande, den avgående borgmästaren Jutta Steinruck (SPD), initierade processen. Enligt uppgift var alla partier representerade i kommittén utom AFD. Liberala FDP var ensamma om att motsätta sig beslutet.

Paul ledde mätningarna före beslutet om att han skulle portas från valet – och han ersattes inte på valsedeln, vilket innebar att AFD saknade kandidat. Efter valet skrev han på X:

”Valnatt utan den blå stapeln. Och utan ett alternativ! Anmärkningsvärt: lågt valdeltagande och relativt många ogiltiga röster. Jag tackar alla som har stöttat mig under de senaste sex veckorna! Stort, varmt tack!”

Väljarnas missnöje märktes även i rekordmånga ogiltiga röster, 9,2 procent, jämfört med 2,6 procent 2017. Då var valdeltagandet 60,2 procent.

I årets första valomgång gick Klaus Blettner (CDU) vidare med 41,2 procent och Jens Peter Gotter (SPD) med 35,5 procent. Martin Wegner (SPD) fick 15,7 procent och Volt-kandidaten Michaela Schneider-Wettstein 7,6 procent.

AFD:s partiledare Alice Weidel kommenterar utfallet på X:

”Bara 29,3 procent av invånarna i Ludwigshafen deltog i borgmästarvalet, från vilket AFD-kandidaten Joachim Paul uteslöts. En demokrati lever av valfriheten – men den gavs inte ens åt medborgarna.”

Jutta Steinruck försvarar dock processen som rättssäker:

– Det finns regler. Vi, som valkommitté, har uppenbart följt dessa regler. Det finns nu tre domstolsbeslut som bekräftar detta.

Hon uppger vidare att det gör henne "ledsen" att människor ifrågasätter "rättsstaten".

– Vi måste alla fortsätta arbeta med detta i framtiden.

Nationellt ligger AFD enligt aktuella mätningar kring 26–27 procent, med möjlig uppgång mot 30 inom ett år. Diskussionen om ett totalförbud mot partiet fortsätter samtidigt bland motståndarpartierna i Tyskland.

