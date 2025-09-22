Rekordfräcka tjuvarna: Stoppar 111 stockar snus under kjolen

Händelsen inträffade lördagen den 13 september. En av kvinnorna distraherade personalen medan de två andra plockade på sig snuset – och gömde det under den ena kvinnans kjol.

Övervakningskameran fångade de misstänkta på film. Tunbykiosken skriver på sociala medier att man vill ha tips som kan leda till att trion identifieras.

"Vi driver vår verksamhet med hjärtat på rätt plats. Vi gör vårt bästa för att sköta oss, följa reglerna och bidra till samhället genom att betala vår skatt som sig bör", skriver kiosken i ett inlägg på Facebook och fortsätter:

"Därför känns det extra tungt när något sådant här händer. Det handlar inte bara om ett ekonomiskt bortfall – även om det självklart är kännbart – utan också om känslan av maktlöshet. När vi gör allt rätt, men ändå står utan stöd, då skaver det lite extra."

Försäkringar täcker enligt kiosken inte den här typen av stöld, vilket gör att verksamheten nu själv får bära hela förlusten.

"Det påverkar oss både som företag och som människor", skriver Tunbykiosken.