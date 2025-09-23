L skjuter upp SD-beslut

Enligt flera källor i partiet är motståndet brett mot att öppna för en regering där Sverigedemokraterna ingår.

Majoriteten av medlemmar och länsförbund uppges säga nej, medan stöd för en öppning framför allt ska finnas bland liberala tjänstemän i Regeringskansliet.

I Skåne pekas Landskronas kommunalråd Torkild Strandberg ut som drivande för samarbete med SD, enligt Dagens ETC.

I riksdagsgruppen beskrivs läget som övervägande negativt till en SD-öppning, med endast 3 av 16 ledamöter som vill släppa in SD i en regering. Partisekreteraren Fredrik Brange uppges samtidigt säga till föreningar att L ska vara för en borgerlig regering, men att det är Moderaterna som får avgöra hur en sådan formeras utan att släppa in SD.

Enligt källor försöker partiledningen också hitta formuleringar i visionsarbetet ”Projekt Selma” som skulle kunna tolkas som ett mandat att alltid eftersträva makt i församlingar – utan att uttryckligen riva tidigare skrivningar om att hålla ytterkantspartier borta.

Internt lyfts risken för försvagat gräsrotsengagemang om partiet öppnar för SD. Flera lokala företrädare beskriver tappad kampvilja efter Tidöavtalet och uppger att medlemsantalet minskat kraftigt i vissa delar av landet – ett länsförbund i Norrland sägs ha fem medlemmar kvar och Gotland en enda, enligt källor.

Samtidigt menar andra att en del lämnar för motsatt skäl – att partiet inte tydligt ”drar av plåstret” och öppnar för SD.

– De behöver mer betänketid, säger en källa med god insyn i Liberalernas partiledning.

Partiledaren Simona Mohamsson har nyligen markerat sin egen linje i SVT:

– Jag vill inte och tycker inte att vi ska ha en regering där Sverigedemokraterna ingår.