Boprisrallyt tar ny fart

– Vi ser inte att bostadsmarknaden i Sverige har påverkats av det oroliga världsläget och kriget i Ukraina – det finns en stark efterfrågan på bostäder samtidigt som både utbud och räntor ligger på låga nivåer, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Om kriget blir långvarigt finns det dock risk för att det påverkar Sveriges konjunktur och därmed bidrar med ökad oro på bostadsmarknaden, fortsätter han i en analys.

I riket som helhet ökade bostadsrättspriserna med 2 procent under månaden som gick. Även i centrala Stockholm och Stor-Stockholm samt centrala Göteborg och Malmö steg bostadsrättspriserna med 2 procent under februari. I Stor-Göteborg och Stor-Malmö var ökningen något mindre – upp 1 procent. På årsbasis har priserna på bostadsrätter stigit med 7 procent i riket som helhet. Ökningen är störst i Västernorrlands län, med en uppgång på hela 19 procent.

– Fortsatt höga el- och drivmedelspriser kan påverka bostadsköpare som står i valet mellan en bostadsrätt i centralt läge och en villa lite längre bort, som kan kräva en bil. Risken för prisnedgångar är därför störst på villamarknaden och då särskilt på bostäder med höga uppvärmningskostnader, säger Marcus Svanberg.

Villapriserna har under den senaste månaden ökat mest i Stor-Stockholm, med en uppgång på 2 procent. I riket som helhet, liksom i Stor-Göteborg och Stor-Malmö, steg priserna med 1 procent under februari. Totalt har villapriserna på riksnivå nu ökat med 11 procent under det gångna året. Störst är ökningen på Gotland där priserna stigit med 18 procent.

– Stigande bostadspriser och en konjunkturnedgång skulle drabba unga och förstagångsköpare hårdast. Jag hoppas att bostadsminister Johan Danielsson (S) och regeringen använder tiden fram till valet att presentera och genomföra konkreta åtgärder för att lösa bostadsbristen. Omformulerade amorteringskrav och kontantinsatsregler som tar hänsyn till bostadsköparens ekonomiska förutsättningar är förslag som skulle göra stor skillnad för många, säger Marcus Svanberg.