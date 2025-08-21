© Pressbild JU/Instagram
 

Anställda vid "Jönköping University" pressas att delta på Pride

Publicerad 20 augusti 2025 kl 19.53

Inrikes. Personal vid "Jönköping University" upplever sig pressad av ledningen att gå i helgens Prideparad – trots att de inte delar de kulturmarxistiska politiska värderingarna.
– Det är deras fulla frihet att inte delta, understryker yttrandefrihetsexperten Nils Funcke för Världen Idag.

Ledningen vid "Jönköping University" – som är en högskola och inget riktigt universitet – uppmuntrar kraftigt både studenter och personal att delta i stadens prideparad den 23 augusti.

På högskolans hemsida framhålls paraden som ett sätt att ”visa vårt stöd för allas lika rätt att älska och stå upp för kärlek och jämlikhet”.

Rektor Måns Svensson säger på hemsidan att han ser priderörelsens värderingar som ”självklara och viktiga om vi vill skapa ett lärosäte som sätter människovärden i centrum”.

Flera anställda som Världen idag talat med uppger dock att de känner sig pressade att delta, trots att de inte delar priderörelsens ideologiska och politiska agenda.

– Det blir mer av aktivism för en hel rörelse jag inte kan eller vill stå för, säger en anställd till Världen Idag.

Medarbetare uppger också att de även vid sidan av meddelandet på hemsidan upplevt påtryckningar från ledningen att delta i det ideologiska evenemanget.

Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke riktar kritik mot att en rektor i sin yrkesroll framställer priderörelsens värderingar som självklara.

– Är det ett så där uppfodrande tonläge har rektorn gått över gränsen för vad som är rekommendabelt och acceptabelt, säger han till Världen Idag.

Kommunikationsdirektören Anders Jonzon på "Jönköping University" avvisar bilden av att personalen pressas till deltagande. Han säger att det "självklart" är upp till var och en om man vill delta eller inte och betonar att "Jönköping University" brinner för "människors lika värde".

Påståenden om att chefer ska ha uppmanat till deltagande vill han inte kännas vid. Han uppger att han inte har hört talas om något sådant.

