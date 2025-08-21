Fyra anhållna för dödsskjutning vid moské

Skottlossningen inträffade den 15 augusti efter fredagsbönen, då två män skadades. Den ena avled senare av sina skador.

En person greps under tisdagen och tre under onsdagen – samtliga fyra anhölls. En misstänks för mord och två för medhjälp. Den först gripne, som var misstänkt för medhjälp till mord, har släppts på fri fot.

– Utredningen har visat att han inte är delaktig i händelsen, säger åklagare Mats Ihlbom till SVT Nyheter Örebro.

Åklagaren utesluter inte fler misstänkta. Häktningsförhandlingar väntas hållas under torsdagen eller fredagen.

– Innan dess svarar jag inte på fler frågor, säger Ihlbom.