Finsk socialdemokrat begick självmord i riksdagen

Publicerad 20 augusti 2025 kl 18.22

Utrikes. Den finländske socialdemokratiske riksdagsledamoten Eemeli Peltonen har avlidit i riksdagshuset i Helsingfors i vad som finsk media beskriver som ett självmord. Han blev 30 år gammal och satt på sin första mandatperiod för SDP.

Parlamentet har bekräftat dödsfallet, som ägde rum på tisdagen. Polisen uppger att brott inte misstänks och enligt finska medier utreds fallet som självmord.

Larmet kom strax efter klockan 11. Entréerna till riksdagen stängdes tillfälligt och polisen satte in flera enheter samt ett pansarfordon.

På eftermiddagen hissades flaggan på halv stång utanför riksdagsbyggnaden.

Peltonen hade tidigare berättat offentligt om allvarliga njurproblem och var sjukskriven under sommaren. I juni skrev han att han diagnostiserats med så kallad minimal change disease (MCD) och drabbats av en bakteriell infektion i samband med sjukhusvistelse.

Talmannen Jussi Halla-aho framför riksdagens kondoleanser:

"Peltonen var en uppskattad kollega över partigränserna”, skriver han på X.

Premiärminister Petteri Orpo beskrev på tisdagen dödsfallet som ”djupt sorgligt” och meddelade att de politiska diskussionerna vid regeringens sommarmöte skulle stoppas för dagen.

SDP:s gruppledare Tytti Tuppurainen säger i ett uttalande att dödsfallet skakat partiet:

– Han var en omtyckt medlem i vår gemenskap. Ett ungt liv har avslutats alltför tidigt.

Peltonen kom från Järvenpää och engagerade sig tidigt i politiken via ungdomsrådet och Socialdemokratiska ungdomsförbundet. Han satt i Järvenpää stadsfullmäktige från 2012, blev ordförande för stadens styrelse och valdes in i riksdagen 2023 med 5.747 röster. Han var ledamot i förvaltningsutskottet och lagutskottet och deltog i förhandlingarna om den omstridda gränslag som antogs 2024.

