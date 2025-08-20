© Israel Defense Forces
IDF-soldater i Gaza – bild publicerad 18 augusti 2025.

Israel kallar in 60.000 reservister för att erövra Gaza stad

Publicerad 20 augusti 2025 kl 14.21

Utrikes. Israel kallar in omkring 60.000 reservister inför den planerade offensiven för att ta Gaza stad. Försvarsminister Israel Katz har godkänt arméns plan och inkallelserna sker i flera vågor med start i dag onsdag, enligt Times of Israel.

Dela artikeln

Enligt uppgifterna ska 40.000–50.000 reservister inställa sig den 2 september, följt av nya vågor i november–december och februari–mars 2026. Reservister får minst två veckors varsel.

Samtidigt förlängs pågående tjänstgöring för cirka 20.000 reservister med 30–40 dagar, vilket vid offensivens topp väntas innebära runt 130.000 reservister i tjänst.

Inte alla ska delta i själva anfallet mot Gaza stad. En del ersätter stående förband på andra fronter.

Den planerade insatsen omfattar fem divisioner med sammanlagt 14 brigader: tolv brigadstyrkor med infanteri, pansar, artilleri och ingenjörstrupper samt Gaza-divisionens norra och södra brigader. Bland de förband som redan verkar i utkanten av staden finns Nahalbrigaden och 7. pansarbrigaden i Zeitoun samt Givatibrigaden i Kafr Jabalia.

Operationen har fått namnet ”Gideons vagnar B”, en uppföljare till en tidigare insats där IDF tog kontroll över och förstörde omkring 75 procent av Gazaremsan. Planen presenterades för Katz vid ett möte och ska läggas fram för premiärminister Benjamin Netanyahu under torsdagen.

Enligt militära företrädare ska offensiven inledas med evakueringsvarning till civila, följt av inringning och framryckning in i områden som inte tidigare rensats helt på Hamas infrastruktur. Palestinier har enligt Israel fram till den 7 oktober 2025 på sig att lämna Gaza stad.

Planen kan dock avbrytas om en ny överenskommelse om gisslan/vapenvila sluts. Hamas uppgav i måndags att man accepterat ett nytt förslag. Jerusalem uppges granska detta trots att Netanyahu låtit skeptisk offentligt.

Vänsterakademiker vid Malmö universitet trakasserar vita studenter

Ville tvinga dem att genomgå en "avvitningsprocess". 54-åringen riskerar avsked efter antivita hetsen.0 Plus

Då: Ville starta "väpnat inbördeskrig" om SD vann valet – Nu: Vädjar om socialbidrag

Hävdar "nöd" i desperat ansökan. Arabiske Malmöpolitikern får redan bidrag.0 Plus

"Det varma vädret": Politikerförklaringen när invandrarnas sexmobb angriper badande småflickor

"Vid höga temperaturer svallar ju även känslorna ibland över." Folkstorm efter utspelet om "outhärdliga" händelsen.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Polisen: Fler utvisningar förhindrade över 100.000 brott

Mer offensivt arbete har gett starkt resultat. Rikspolischefen: "Oerhört angeläget."0 

Ekonominyheter

Riksbanken rör inte räntan

Upprörda känslor trots att beslutet var väntat. "Ett svek mot de unga."0 

09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt
01:51 Breda kursras efter Trumps hot

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.