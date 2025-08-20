Israel kallar in 60.000 reservister för att erövra Gaza stad

Enligt uppgifterna ska 40.000–50.000 reservister inställa sig den 2 september, följt av nya vågor i november–december och februari–mars 2026. Reservister får minst två veckors varsel.

Samtidigt förlängs pågående tjänstgöring för cirka 20.000 reservister med 30–40 dagar, vilket vid offensivens topp väntas innebära runt 130.000 reservister i tjänst.

Inte alla ska delta i själva anfallet mot Gaza stad. En del ersätter stående förband på andra fronter.

Den planerade insatsen omfattar fem divisioner med sammanlagt 14 brigader: tolv brigadstyrkor med infanteri, pansar, artilleri och ingenjörstrupper samt Gaza-divisionens norra och södra brigader. Bland de förband som redan verkar i utkanten av staden finns Nahalbrigaden och 7. pansarbrigaden i Zeitoun samt Givatibrigaden i Kafr Jabalia.

Operationen har fått namnet ”Gideons vagnar B”, en uppföljare till en tidigare insats där IDF tog kontroll över och förstörde omkring 75 procent av Gazaremsan. Planen presenterades för Katz vid ett möte och ska läggas fram för premiärminister Benjamin Netanyahu under torsdagen.

Enligt militära företrädare ska offensiven inledas med evakueringsvarning till civila, följt av inringning och framryckning in i områden som inte tidigare rensats helt på Hamas infrastruktur. Palestinier har enligt Israel fram till den 7 oktober 2025 på sig att lämna Gaza stad.

Planen kan dock avbrytas om en ny överenskommelse om gisslan/vapenvila sluts. Hamas uppgav i måndags att man accepterat ett nytt förslag. Jerusalem uppges granska detta trots att Netanyahu låtit skeptisk offentligt.