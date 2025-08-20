Judiska centralrådet begär HMF-fall omprövat

Bakgrunden är konstinstallationen i en park i Umeå i juli, där dockor i koncentrationslägerkläder hängdes i snaror under banderollen ”Ett folkmord är ett folkmord är ett folkmord”.

Syftet var att jämföra det som Israel gör nu i Gaza med det judarna själva utsattes för av Nazityskland.

De judiska organisationerna hävdar dock att utställningen utgjorde "ett djupt hotfullt och kränkande budskap" mot judar. De hänvisar till att installationen både relativiserade Förintelsen och likställde staten Israel med Nazityskland.

"Installationens tillhörande text, 'Ett folkmord är ett folkmord är ett folkmord', antyder att Israel begår folkmord i Gaza, såsom nazisterna gjorde i Europa. Man likställer därmed staten Israel med Nazityskland, vilket är ett uttryck för antisemitism enligt IHRA:s arbetsdefinition av antisemitism, vilken Sverige officiellt antagit", skriver organisationerna i ett pressmeddelande.

Centralrådet pekar också på lagändringen som trädde i kraft den 1 juli 2024 efter beslut från samtliga riksdagspartier. Efter denna utvidgning omfattar hets mot folkgrupp även förnekelse, ursäktande och "uppenbart förringande" av Förintelsen och andra folkmord.

"I det aktuella fallet är kopplingen till den judiska gruppen tydlig. Kombinationen av dockornas framställning och likställningen mellan Förintelsen och situationen i Gaza uppfyller enligt vår bedömning förutsättningarna för att lagrummet ska tillämpas", skriver de judiska organisationerna i ett pressmeddelande.

Åklagaren Irene Falk gjorde dock en annan bedömning när hon beslutade att lägga ner förundersökningen tidigare under sommaren.

– Tolkningen som anmälarna synes ha gjort är att meddelandet utgör hets mot folkgruppen judar. Jag gör inte samma bedömning, sade hon i samband med nedläggningsbeslutet.

Enligt åklagaren gjordes en objektiv helhetsbedömning där varken budskapet på plats eller de spridda bilderna ansågs uttrycka hot eller missaktning mot judar som folkgrupp.

– Jag tolkar budskapet att upphovsmännen menar att det som sker på Gazaremsan är ett folkmord likväl som att Förintelsen var det. Att man synes jämföra Förintelsen med konflikten på Gazaremsan innebär inte heller enligt min bedömning att man förnekar, ursäktar eller uppenbart förringar folkmordet på judarna, sade hon.