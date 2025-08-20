Här "gasas" Greta av arga norrmannen

© Skärmdump
 

Utrikes. En video från Vestland i Norge visar hur en bilist släpper ut ett moln av avgaser mot Greta Thunberg när hon promenerar längs en väg i Austrheim kommun. Klippet har fått stor spridning på sociala medier, rapporterar norska Dagbladet.

Videon lades upp på Facebook i måndags. Texten till klippet löd: ”När Greta Tunberg (sic) tar en promenad på Litlås”, följt av skratt- och spy-emojis.

Greta befann sig i området i samband med Extinction Rebellions aktioner mot Equinors oljeraffinaderi på Mongstad. Aktivisterna blockerade både vägar och tillfart för båtar.

– När de observerade Thunberg gasade de på lite och spred lite rök. Det var ett uttryck för en humoristisk motdemonstration, och det tänker jag att de, som spärrade vägen för så många, får tåla, säger mannen som laddade upp videon på Facebook.

– Det var humoristiskt menat, även om jag ser att många är oeniga. Jag tycker att det är okej att de demonstrerar, men att spärra vägar så att så många inte kan komma till jobbet, det är lite väl, säger den man som uppges ha kört bilen.

Polisen i Vestland har sett videon men uppger att man inte inlett någon utredning.

– Det har inte nått upp till det, säger polisens presstalesperson, och hänvisar till stabsschefen Jørgen Ommedal.

– Polisens roll är att ta hand om alla som vill yttra sig, oavsett ståndpunkt. Vi ska se till att demonstrationer och meningsbrytningar kan ske inom trygga ramar och utan att någon möts av hot eller våldsamma motreaktioner, säger Ommedal.

Han tillägger att frustration kan förstås, men att det måste hanteras bättre.

– Jag kan förstå att de som får sin vardag påverkad av demonstrationer och kanske måste lägga om sina rutiner kan bli frustrerade, men vi måste klara att hantera detta utan att ta till aggression och negativt uppförande. Eventuella lagbrott kommer att utredas och lagföras.

