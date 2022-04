"Britterna blir en minoritet": Flygkuppen under Premier League-matchen

Kuppen, som uppenbarligen syftade till att skapa uppmärksamhet kring hur den brittiska befolkningen trängs undan i sitt eget land genom tredje världen-invandring, genomfördes vid Manchesters hemmaarena på söndagen.

I matchen, som beskrivits som årets viktigaste, blev det oavgjort mellan de två topplagen, 2–2.

Åskådare blev upprörda och förbryllade av budskapet om att britter blir en minoritet, enligt Mirror.

I juni 2020 genomfördes en liknande flygplanskupp vid samma arena i under en match mellan Manchester City och Burnley. Då löd budskapet på banderollen "White lives matter Burnley" – något som väckte ramaskri. Den Burnley-supporter som låg bakom kuppen meddelade efteråt att han inte tänkte be om ursäkt till "en enda jävel".

Den unge supportern, Jake Hepple, utreddes efter händelsen av polisen och fick sparken från sitt jobb.

Storbritannien är ett liberalt land med stränga åsiktslagar och kraftigt kringskuren yttrandefrihet.

UK - British nationalists are flying a plane over the Etihad with a banner that reads: ‘British To Be Minority By 2066’.



Recently reports by the Government reports finds the British will become a minority before 2070 due to immigration.



pic.twitter.com/SfyLsntxXE

— Klaus Arminius (@Klaus_Arminius) April 10, 2022