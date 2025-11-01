© RAWPIXEL
 

Android ska få konkurrens av system som är fritt på riktigt

Publicerad 1 november 2025 kl 15.48

Teknik. Människors övergång från datorer till mobiltelefoner som digitalt plattform har inneburit en övergång från fria alternativ till stängda system som inte sällan dessutom spionerar på sina användare. Nu vill den amerikanska organisationen Free Software Foundation (FSF) skapa ett helt fritt operativsystem för mobiltelefoner, som kan ersätta Googles propreitära Linux-version Android.

Trots att Android bygger på öppen källkod är de flesta Android-telefoner i praktiken beroende av att man kör en Android-implementation som använder stängd programvara.

Drivrutiner, firmware och Googles egna tjänster, där programvara bara kan installeras i form av förhandsgodkända appar via "Google Play", gör att användaren saknar full kontroll över sin enhet. Det vill Free Software Foundation (FSF) ändra på genom ett nytt initiativ: Librephone.

Projektet ska ta itu med de sista hindren för full programvarufrihet i mobiltelefoner.

Målet är att ersätta alla proprietära komponenter i Android-systemet med fria alternativ och därmed skapa en plattform där användaren själv äger och styr sin telefon.

Projektet leds av utvecklaren Rob Savoye, känd från bland annat DejaGNU och OpenStreetMap, och finansieras till en början av en donation från FSF-styrelseledamoten John Gilmore, som själv kör en delvis fri programvara på sin mobiltelefon.

– Det eliminerar den spyware och kontroll som Googles bäddar in i vanliga Android-telefoner, säger han.

Alla drivrutiner är dock inte helt fria och det utgör ett hinder för utvecklingen av helt fria Android-konkurrenter idag.

– För fyrtio år sedan, när FSF grundades, fokuserade vi på att skapa ett operativsystem som människor kunde använda fritt på sina datorer. Tiderna har förändrats, tekniken har gått framåt, men vårt engagemang för frihet är detsamma, säger FSF:s verkställande direktör Zoë Kooyman i ett pressmeddelande.

Savoye berättar att arbetet nu handlar om att undersöka vilka delar av befintliga Android-distributioner som fortfarande innehåller icke-fri kod. Målet är att ersätta dessa med fria alternativ och därmed skapa ett system som respekterar användarens fulla kontroll över sin telefon.

Gilmore säger att han själv länge använt LineageOS med MicroG och F-Droid för att slippa Googles spårning, men senare upptäckte att även den versionen innehåller stängda moduler. – I stället för att acceptera den trista situationen ville jag hitta samarbetspartner som kunde hjälpa till att ersätta dessa delar med helt fri programvara, förklarar han.

Savoye medger att projektet inte blir enkelt.

– Att skapa helt fri mjukvara för en modern telefon är varken snabbt, enkelt eller billigt, men vi har förmånen att bygga vidare på arbetet som många andra redan gjort. Hjälp oss gärna, med din tid eller med en donation, säger han.

