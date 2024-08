Brittiska raskravaller växer

Demonstranterna, som på bilderna från händelsen ser ut att domineras av män i 40- till 50-årsåldern ur den brittiska underklassen, slog sönder kebabhak och angrep BMW-burna invandrare och liknande på flera håll i öriket under natten.

De flesta västerländska medier har tonat ned sin rapportering av oroligheterna, kanske av rädsla för spridningseffekter. På SVT:s, DN:s, Aftonbladets och Expressens startsidor syntes det exempelvis inte till någon nyhet om att det varit bråkigt i Storbritannien under natten, trots medieföretagens vanligtvis stora intresse av att rapportera om påstådd främlingsfientlighet och rasism.

Men bråkigt har det varit. Stora oroligheter ägde rum i Hull, Liverpool, Bristol, Manchester, Stoke-on-Trent, Blackpool och Belfast, där föremål kastades, butiker plundrades och poliser och invandrare attackerades.

Storbritanniens premiärminister Sir Keir Starmer lovade att ge polisen fullständigt stöd för att agera mot "extremister" som försöker "så hat".

I Liverpool kastades tegelstenar, flaskor och en rökbomb mot polisen. En polis träffades i huvudet av en stol och en annan sparkades och föll av sin motorcykel.

Omkring tusen invandringskritiska demonstranter deltog och konfronterades av vänsterextrema motdemonstranter och invandrare. Ett par hundra invandrare och antifascistiska demonstranter samlades nära Liverpools Lime Street station för att bråka med högerextremisterna.

På flera håll möttes demonstranterna av invandrare som spontant gav sig ut för att bråka och även av större muslimska grupper som gick runt med tillhyggen och vapen och ropade allahu akbahr, till synes utan att bli störda av polisen. Nedan en video från Stoke-on-Trent.

Lördagens protester följde en våldsam natt i Sunderland på fredagen, där fyra poliser hamnade på sjukhus efter att hundratals personer kastat ölburkar och tegelstenar mot poliser utanför en moské samtidigt som ett medborgarkontor sattes i brand. Tolv personer greps i samband med detta.

BBC har identifierat minst 30 demonstrationer högerextremister som deltog i kravallerna, men inte någon av vänsterextremisterna. Det är oklart om den statliga radiojätten ens har försökt med det.

I Belfast demonstrerade olika fraktioner av katoliker och protestanter för första gången gemensamt mot invandringen.

Feuding brothers reconcile when a maniac is at the door.

I sak såg dock Belfast ut som under de bråkigare dagarna av konflikten på Nordirland.

Jouråklagare har nu avsatts för att åtala personer som gripits i samband med de våldsamma oroligheterna.

Landets skuggminister för inrikes frågor, James Cleverly, uppmanade premiärministern och inrikesministern att "göra mer" för att återställa allmän ordning och skicka ett tydligt budskap till "ligisterna".