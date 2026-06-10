Tobias Hübinette döms för olaga hot: "Ångrar det djupt"

Universitetet har redan köpt ut Expo-grundaren med tolv månadslöner – 648.000 kronor – och nu kommer även rättsliga påföljder för den nya brottsligheten.

Bakgrunden till domen är en relation som Tobias Hübinette, som de senaste åren varit profilerad som rasforskare vid Karlstads universitet, haft med en kvinnlig vänsteraktivist som leder ett skattefinansierat integrationsprojekt.

Kvinnan valde att skaffa barn med en homosexuell man genom insemination i stället för med Hübinette, vilket ledde till att Hübinette fick ta ansvar för och försörja ett barn som inte var hans biologiska avkomma.

I en gemensam chatt med kvinnan och den biologiske fadern, där frågan om hur barnet skulle hanteras diskuterades, började Expo-grundaren i augusti 2025 plötsligt uttrycka sig hotfullt.

Tingsrätten skriver att han från kvällen den 25 augusti och under den 26 augusti skickade drygt hundra meddelanden i gruppen – många medan han satt på tåget på väg hem till kvinnan.

Domstolen beskriver många av meddelandena som "hänsynslösa". De handlade bland annat om privatliv och innehöll grovt nedlåtande omdömen.

I domen återges flera formuleringar som tingsrätten ser som förtäckta hot. Hübinette skrev bland annat att ett av offren skulle "plågas och lida". Han skrev också att han skulle fortsätta göra "jävelskap så att livet förstörs även för dig".

Tingsrätten konstaterar även att Hübinette skrev att han skulle "slå sönder" offrens liv så mycket han kunde. Medan han var på väg hem skrev han att kvinnan skulle fly från lägenheten innan han kom dit, med hänvisning till att det vore "bäst för alla".

"Har inte vågat lämna dottern på förskolan"

Pappan uppgav i rätten att han blev "helt förstörd" av meddelandena.

– Jag har inte vågat lämna dottern på förskolan och personalen involverades i saken, sade han.

Offret blev också orolig för mamman, som Hübinette var på väg hem till.

Hübinette medgav under rättsprocessen att han hade skickat meddelandena, men nekade till brott. Han uppgav att han fått ett "utbrott".

– Jag fick ett utbrott men syftet var inte att hota eller kränka de båda andra. Jag ångrar djupt det jag skrev, sade han.

Dagen efter att meddelandena skickats uppsökte han vården tillsammans med kvinnan.

Tingsrätten dömer Hübinette för olaga hot mot mannen och för ofredande mot båda. Han frikänns däremot från olaga hot mot kvinnan, eftersom hon uppgav att hon inte blev rädd av hoten.

Påföljden blir 150 dagsböter om 260 kronor, totalt 39.000 kronor. Hübinette ska även betala 10.000 kronor i skadestånd till en av målsägandena samt 1.000 kronor till brottsofferfonden.

Tobias Hübinette har enligt egen uppgift haft en inkomst om 52.000 kronor per månad till och med maj månad men numera saknar arbetsinkomst. Tingsrätten anser därför att det är skäligt att bestämma varje dagsbot till 260 kr. Sammanlagt ska Tobias Hübinette alltså betala 39.000 kr i böter.