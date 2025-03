SD har landat i Israel – deltar på antirasistisk konferens

För drygt en månad sedan rapporterade Fria Tider att Israels regering till slut beslutat att sluta klassa SD som nazister.

Likud-regeringen ändrade till slut sin inställning efter att ledande SD-politiker deklarerat sitt villkorslösa stöd till Israel och bedyrat att de inte är rasister eller antisemiter. En av dem – partiets kulturpolitiske talesperson Alexander Christiansson – fångades på film när han, skakande av gråt, gick ner på knä inför en israelisk bosättare utanför Knesset.

Det innebär att SD-toppar nu kan visa sig helt öppet under sina otaliga resor till Israel. Tidigare tvingades politikerna hålla resorna mer eller mindre hemliga och det behövde smusslas rejält varje gång de skulle till Tel Aviv och ta emot sina instruktioner från Likud-företrädare.

Nu meddelar SD:s EU-parlamentariker Charlie Weimers triumfatoriskt att både han och partitoppen Richard Jomshof under onsdagen befann sig på plats i Jerusalem – för att delta i en konferens mot "antisemitism". Detta sker samtidigt som Israel utreds för folkmord av Internationella domstolen (ICJ) i Haag och dödstalet i Gaza har passerat 50.000, varav de flesta är kvinnor och barn.

"På inbjudan av Israels regering deltar Sverigedemokraterna vid The International Conference on Combatting Antisemitism i Jerusalem", skriver Weimers i ett inlägg på X.

Weimers har också lagt upp bilder "från mottagningen i presidentens residens igår".

"Tillsammans håller vi stången mot islamism och andra former av förtryck", avslutar han.

