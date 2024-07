Efter knivdådet: Engelsmän i kravaller

Demonstranter, som enligt Daily Mail tros vara anhängare av antimuslimska English Defence League (EDL), skanderade "English till I die" och kastade stenar, flaskor och fyrverkerier mot polisen.

Folkmassan kastade också tegelstenar mot en moské, enligt BBC. En polisbil, andra bilar och soptunnor sattes i brand. 22 poliser skadades, varav åtta poliser fick allvarligare skador som frakturer, skärsår, en misstänkt bruten näsa och hjärnskakning.

En annan polis som slogs medvetslös och andra fick allvarliga ansiktsskador och skador på huvudet. Tre polishundar skadades också, varav två fick tegelstenar kastade mot sig.

Videoklipp från händelsen visar hur föremål kastas mot poliser:

British patriots in Southport want justice for little girls who lost their lives. Patience is over. pic.twitter.com/ndxJnueQAB

— RadioGenoa (@RadioGenoa) July 30, 2024