© FT BILD/ARKIV
 

En av fem svenskar stöttar Israel

Publicerad 11 augusti 2025 kl 11.12

Utrikes. Svenska väljare blir snabbt allt mer negativa till Israel, enligt en ny mätning från SvD/Demoskop. Raset är tydligast på högersidan – bland Liberalernas väljare har stödet sjunkit från nära 70 procent vid krigsutbrottet till 20 procent i den aktuella mätningen.

Totalt är det nu bara drygt en femtedel som uppger sig ha en positiv syn på "Israels agerande i Mellanöstern", enligt mätningen.

Stödet för Israel minskar bland moderater, kristdemokrater och liberaler. Samtidigt är stödet starkast bland KD- och SD-väljare, och bland Sverigedemokraternas väljare ligger nivån kvar på samma nivå som tidigare.

– Väljare till höger har sedan starten haft ett klart högre stöd för Israels agerande, men ju längre tid konflikten pågår, desto svårare har det blivit att försvara Israels linje även för dem, säger Johan Martinsson, opinionschef på Demoskop, till SvD.

Han tror att en kritisk syn på Palestinarörelsen ligger bakom att vissa trots allt vidhållit sitt stöd till Israel.

Samtidigt skiljer sig SD-väljarna i synen på lösningar. 39 procent av dem stödjer en tvåstatslösning mellan Israel och Palestina, jämfört med 58 procent bland väljarna i stort. 33 procent av SD-väljarna vill se en enstatslösning med israelisk regering, mot 14 procent generellt.

Fler väljare är också mer kritiska till vad både USA och Sverige gör i Mellanöstern än för ett år sedan. Bland Tidöväljarna är cirka 25 procent positiva till Sveriges agerande, att jämföra med 4 procent bland oppositionens väljare.

Frågan väger samtidigt relativt lätt för de flesta: bara omkring en fjärdedel uppger att den har stor betydelse för partivalet. Bland vänsterpartister är andelen cirka hälften.

