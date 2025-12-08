© Svenska kyrkan
"Allt detta skapar hinder för integrationen och samhällstilliten", säger ärkebiskop Martin Modéus.

"Människovärdet": Svenska kyrkan rasar när regeringen vill byta PUT mot UT

Inrikes. Svenska kyrkan går till hårt angrepp mot regeringens plan på att kunna riva upp permanenta uppehållstillstånd (PUT) och ersätta dem med tidsbegränsade tillstånd. I ett yttrande till den statliga utredningen varnar kyrkan för hot mot rättssäkerheten, tilliten och "människovärdet".

Regeringen har låtit utreda hur permanenta uppehållstillstånd ska kunna återkallas och i stället ersättas med tidsbegränsade uppehållstillstånd.

Om en person varken kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap kan utvisning bli aktuell.

Förslaget gäller personer som sökt asyl och därefter fått permanent uppehållstillstånd, samt deras anhöriga. Enligt Svenska kyrkan kan mellan 98.000 och 185.000 personer komma att omfattas, varav upp till 16.800 barn.

– För människor med erfarenhet av flykt är trygghet och stabilitet avgörande för livskvalitet och möjlighet till integration. Om staten skulle återkalla permanenta uppehållstillstånd som redan beviljats, skadar man rättssäkerheten, tilliten och känslan av att vara välkommen i samhället. Allt detta skapar hinder för integrationen och samhällstilliten, säger ärkebiskop Martin Modéus i ett pressmeddelande.

Kyrkan hävdar att förslaget slår mot personer som redan etablerat sig i Sverige och nu riskerar att åter kastas in i osäkerhet medan myndigheterna prövar deras framtid på nytt.

– Förslaget respekterar inte varje människas värdighet. Det handlar om personer som är särskilt sårbara och som nu åter hamnar i en osäker tillvaro i väntan på beslut från svenska myndigheter, säger Karin Sarja, kyrkosekreterare för Svenska kyrkan på nationell nivå.

I yttrandet slår Svenska kyrkan fast att en retroaktiv lagstiftning som gör det möjligt att återkalla permanenta uppehållstillstånd utan att individen har begått något fel strider mot grundläggande rättsprinciper och kan underminera tilliten till myndigheter.

Kyrkan avvisar också utredningens bedömning att förslaget skulle vara förenligt med internationella konventioner, inklusive barnkonventionen.

