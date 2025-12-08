Ikeas julbesked: Ska storsatsa på ramadan

"GOKVÄLLÅ" är en serie inredningsdetaljer med bland annat textilier, porslin och olika typer av belysning till ramadan som nu lanseras av Ikea.

Ikea uppger sig vilja hjälpa till att "skapa en varm och välkomnande atmosfär under Ramadan och Eid, så att firandet tillsammans med familj och vänner blir ännu mer festligt".

Möbeljätten har tidigare tagit fram mindre serier kopplade till den muslimska högtiden – men för första gången handlar det om en större satsning.

Enligt Ikea vill man lyfta olika sätt att fira där många samlas.

– Vi vill uppmuntra och hjälpa till i firandet där människor kommer tillsammans, säger Louise Ridell Ehinger, presskontakt på Ikea Sverige, till Expressen.

Kollektionen "GOKVÄLLÅ" är formgiven av Darja Nordberg och Matilda Lindstam Nilsson. Produkterna börjar säljas i början av februari.

Ramadan inleds den 18 februari och avslutas den 19 mars.