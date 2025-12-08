© FT ARKIV/Kålltorps bygg
"De kan inte simma och låter sina barn härja fritt", säger badhuschefen Annabel Molin. OBS: Arkivbild, kvinnorna på bilden har inte med artikeln att göra.

Somaliska kvinnor portade efter kaos på badhus – anmäler till DO

Publicerad 8 december 2025 kl 11.00

Inrikes. Tre somaliska kvinnor från gettot Biskopsgården har fått sina badkort spärrade efter återkommande bråk och regelbrott på Lundbybadet i Göteborg. Nu känner de sig så kränkta att de har anmält badhuset till DO för diskriminering, rapporterar Göteborgs-Posten i en så kallad snyftartikel.

På ytan handlar det om ännu en konflikt på ett badhus. Tre kvinnor får sina kort spärrade, blir tillsagda av personalen och går därifrån – för att därefter göra saken till ett diskriminering­särende hos Diskri­minerings­ombuds­mannen, DO.

Men när badets ledning beskriver vad som faktiskt pågått i anläggningen framträder en helt annan bild än den som målas upp i DO-anmälan.

Lundbybadets tf enhetschef, Annabel Molin, reagerar först inte på ärendet när Göteborgs-Posten ringer. Men när hon får höra vilka det gäller, och att det rör tre somaliska kvinnor, känner hon direkt igen situationen.

"Slåss och ropar fula ord"
– De kan inte simma, och låter sina barn härja fritt, säger Annabel Molin.

I ett mejl till tidningen utvecklar hon kritiken mot gruppen. Där beskriver hon återkommande problem med både ordning och säkerhet:

"De har inte haft uppsikt över barnen samt ljugit om deras åldrar. Barnen har slagits med varandra och uppträtt på ett sätt genom att ropa massa fula, nedsättande ord mot varandra vilket inte är ok i vår verksamhet."

Enligt badet handlar det inte om något enstaka missförstånd. Kvinnorna ska dessutom ha smusslat ut sina personliga kort så att fler kunnat ta sig in utan att betala, och släppt in fler barn än vad reglerna tillåter.

Badhuset har tydliga trivsel- och säkerhetsregler: bara betalande gäster får vara i simhallen, barn som inte kan simma ska ha en simkunnig vuxen nära sig och det ställs krav på lugn och ordning i bassängerna.

Kvinnorna känner sig kränkta
Från kvinnornas sida är bilden den rakt motsatta. En av dem, Sahra Hassan, säger till GP att hon bara velat bada med sina barn och att hon följt alla regler.

Hon berättar att hon en fredag före höstlovet plötsligt fick beskedet att hennes kort inte längre gick att använda. Vidare säger hon att badet påstår att hon tagit med sig för många barn och ljugit om deras åldrar. Något hon menar inte stämmer.

Hon avfärdar också badets uppgift om att hon inte skulle vara simkunnig.

– Jag kan simma, säger Sahra Hassan till GP.

När badet till slut kallade in kvinnorna skedde det i anläggningens kafé. Där fick de, ihop med andra kvinnor, en genomgång av vilka regler som brutits mot. Det mötet är en central del av deras DO-anmälan.

Enligt Sahra Hassan fick de inte sitta i ett eget rum utan i på en helt öppen plats framför en massa andra människor och personal.

– Det kändes respektlöst, säger hon till GP.

Badet: Reglerna gäller även somalier
Kvinnorna menar att de behandlats kränkande på grund av sin etnicitet och har därför vänt sig till DO.

På Lundbybadet vidhåller man dock att det hela i grunden handlar om ordning, säkerhet och respekt för personalen – inte om etnicitet.

Två teamledare på badet som deltog i mötet säger att de inte avsåg att förödmjuka någon, men står fast vid att kvinnorna informerades om konkreta regelbrott.

