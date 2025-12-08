Stockholms tingsrätt: Klimataktivisterna fick göra så här

Enligt ett tidigare pressmeddelande från gruppen ropade Emma Fritzdotter från Återställ våtmarker så här i samband med aktionen på Nationalmuseum:

– Situationen är akut. Som sjuksköterska vägrar jag se på. Pandemin var ingenting jämfört med klimatkollapsen. Det handlar om liv eller död. Förbjud torvbrytning. Återställ dom jävla våtmarkerna!

Totalt sex personer åtalades, varav fyra misstänktes ha förberett aktionen. Bland dem finns den tyske forskaren David Alcer vid Lunds universitet, som polisen velat få utvisad. Även han frias.

– Det är absolut en seger. Vi är glada över att tingsrätten ser den här händelsen som en del av vårt demokratiska uttryck och det demokratiska samtalet, säger David Alcer till Aftonbladet.

Tingsrätten tog klimataktivisterna på orden när de sa att de inte haft uppsåt att orsaka någon annan skada än ”vad en avtvättning av skyddsglaset med vatten eller aceton kan innebära”.

Åklagaren hade krävt skadestånd på 181.149 kronor och fängelse för en av aktivisterna. Men ingen döms och inget skadestånd ska betalas.

– Vi kommer att fira idag. Men vi vet att kampen är långt ifrån över, säger Emma Fritzdotter till Aftonbladet.