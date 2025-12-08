Misstanken: Invandrarkvinna försökte förgifta fyra på Akademiska

Händelsen kopplas till de förgiftningar som inträffade i slutet av oktober och början av november, då fyra personer som arbetade på barnavdelningen blev sjuka efter att ha fått i sig ett okänt ämne.

Polisen misstänkte tidigt att någon kan ha förgiftat dem och inledde därför en utredning om försök till mord.

Kvinnan, som är anställd på barnavdelningen, greps och anhölls i fredags – då på den lägre misstankegraden.

– Efter helgens utredningsåtgärder har jag gjort en ny bedömning och nu har misstankarna stärkts, säger kammaråklagare Emma Häggström i ett pressmeddelande.

Kvinnans försvarare, advokat Stefan Wallin, vill inte gå in på vad klienten själv säger om anklagelserna, enligt Aftonbladet.