© Akademiska/Privat
Den misstänkta kvinnan.

Misstanken: Invandrarkvinna försökte förgifta fyra på Akademiska

Publicerad 8 december 2025 kl 14.52

Inrikes. En kvinna i 60-årsåldern med invandrarbakgrund från Mellanöstern har begärts häktad misstänkt för att ha försökt mörda fyra anställda på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Händelsen kopplas till de förgiftningar som inträffade i slutet av oktober och början av november, då fyra personer som arbetade på barnavdelningen blev sjuka efter att ha fått i sig ett okänt ämne.

Polisen misstänkte tidigt att någon kan ha förgiftat dem och inledde därför en utredning om försök till mord.

Kvinnan, som är anställd på barnavdelningen, greps och anhölls i fredags – då på den lägre misstankegraden.

– Efter helgens utredningsåtgärder har jag gjort en ny bedömning och nu har misstankarna stärkts, säger kammaråklagare Emma Häggström i ett pressmeddelande.

Kvinnans försvarare, advokat Stefan Wallin, vill inte gå in på vad klienten själv säger om anklagelserna, enligt Aftonbladet.

