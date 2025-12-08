Trump "besviken" på Zelenskyj: "Har ännu inte läst förslaget"

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj är enligt Trump "inte redo" att underteckna ett fredsavtal med USA som syftar till att stoppa kriget mellan Ukraina och Ryssland.

Uttalandet kom efter ett tre dagar långt möte i Florida mellan representanter för USA och Ukraina, som avslutades utan något tydligt genombrott.

Trump framställer det som att Kiev tvekar inför den senaste versionen av avtalet, medan Moskva enligt honom skulle kunna acceptera det.

– Men jag är inte säker på att så är fallet med Zelenskyj. Hans folk älskar det, men han är inte redo, säger Trump. Jag är lite besviken över att president Zelenskyj för några timmar sedan ännu inte hade läst förslaget.

Vad den senaste versionen av fredsplanen innehåller är fortfarande oklart. Uppgifter gör gällande att utkastet inte klargör hur stort försvar Ukraina ska tillåtas att ha.