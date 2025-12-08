© Vita huset
 

Trump "besviken" på Zelenskyj: "Har ännu inte läst förslaget"

Utrikes. Donald Trump säger att Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj inte är redo att skriva under det senaste fredsförslaget för att få slut på kriget med Ryssland. Efter tre dagars samtal i Florida uttrycker Trump besvikelse över detta – och hävdar att Ryssland troligen inte skulle ha några problem att godta avtalet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj är enligt Trump "inte redo" att underteckna ett fredsavtal med USA som syftar till att stoppa kriget mellan Ukraina och Ryssland.

Uttalandet kom efter ett tre dagar långt möte i Florida mellan representanter för USA och Ukraina, som avslutades utan något tydligt genombrott.

Trump framställer det som att Kiev tvekar inför den senaste versionen av avtalet, medan Moskva enligt honom skulle kunna acceptera det.

– Men jag är inte säker på att så är fallet med Zelenskyj. Hans folk älskar det, men han är inte redo, säger Trump. Jag är lite besviken över att president Zelenskyj för några timmar sedan ännu inte hade läst förslaget.

Vad den senaste versionen av fredsplanen innehåller är fortfarande oklart. Uppgifter gör gällande att utkastet inte klargör hur stort försvar Ukraina ska tillåtas att ha.

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.