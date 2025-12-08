© Håkan Dahlström
 

Massivt folkligt stöd för dansk återvandringsplan

Publicerad 8 december 2025 kl 09.29

Utrikes. En ny opinionsmätning i Danmark visar stort stöd bland väljarna för Dansk Folkepartis nya förslag på omfattande återvandring. Det visar sig att en mycket stor del av danskarna vill skicka ut invandrare direkt när de begår småförseelser – och över hälften vill göra detsamma med invandrare som lever på bidrag.

Dansk Folkeparti har nyligen lagt fram ett återvandringspaket där partiet går betydligt längre än Sverigedemokraterna i återvandringsfrågan.

En ny mätning från analysfirman Moos-Bjerre Consultants för Weekendavisen visar nu att det finns ett mycket starkt folkligt stöd för den nya linjen.

Kasper Møller Hansen, valforskare och professor vid Köpenhamns universitet, beskriver resultatet som anmärkningsvärt. Han menar att frågan om hemresor kan bli "brandfarlig" särskilt för Socialdemokraterna i den kommande valkampen.

– En. majoritet befinner sig mycket, mycket nära Dansk Folkeparti och resten av de populistiska högerpartiernas position i de här frågorna, säger Kasper Møller Hansen till Weekendavisen.

Han är överraskad över hur långt väljarna är beredda att gå, även när förslagen kolliderar med internationella regler och grundlagar.

– Det överraskar mig att stödet är så högt – också i frågor där det strider mot grundlagen och internationella konventioner. De begränsningarna betyder inte så mycket för danskarna, som vill slå ner mycket hårt på icke-danska medborgare, säger han.

Mätningen visar att mer än sju av tio danskar stöder Dansk Folkepartis krav på att kriminella utlänningar ska utvisas redan efter första domen – även vid ringa brott.

Förslaget om att utvisa invandrare som lever på bidrag får stöd av ungefär hälften av de tillfrågade. Samtidigt uppger tre av fyra att de håller med om att personer som redan dömts till utvisning ska placeras på slutna utresecenter som i praktiken fungerar som fängelser och inte får lämnas före avresa.

Flera experter har enligt Berlingske pekat på att Dansk Folkepartis återvandringspaket strider mot både internationella konventioner och den danska grundlagen.

Undersökningen är gjord som en webbenkät bland 1.390 representativt utvalda danskar. Frågorna ställdes mellan den 25 november och 1 december 2025.

