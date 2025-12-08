Merz polisanmälde 5.000 kritiker för förolämpningar som "skitfyllo", "rövhål" och "liten nazist"

Merz, som i dag är CDU-ledare och förbundskansler, använde enligt Welt am Sonntag den privata byrån “So Done” för att systematiskt dammsuga internet efter påstådda förolämpningar.

I Tyskland är det straffbart att förolämpa politiker, och ett stort antal polisrazzior mot politikerkritiker har väckt uppståndelse den senaste tiden.

Byrån fick 50 procent av allt skadestånd som drevs in. Detta står i skarp kontrast till Merz tidigare försäkringar om att skadeståndsbelopp alltid skulle gå oavkortat till sociala ändamål i hans hemkrets.

En del av anmälningarna slutade med husrannsakningar. I ett fall fick en funktionshindrad kvinna med judiska rötter sin mobil beslagtagen sedan hon kallat Merz för “liten nazist” – trots att hon omedelbart erkände att hon skrivit inlägget.

I ett annat fall, där Merz hade anmälts för förolämpningen “skitfyllo”, slog domstolen senare fast att husrannsakningen varit olaglig. Den drabbades advokat talade om “godtycke i strid med rättsstaten” och en överreaktion från rättsväsendet.

Även grovt formulerade tweets har lett till utredningar. Ett inlägg där det stod att “rövhål är människor vars verbala avföring inte går att skilja från deras anala avföring. #Merz #Merzbohren” bedömdes av åklagarmyndigheten i Berlin som straffbart och ett tecken på politisk extremism.

Samtidigt har användningen av både statliga och halvstatliga anmälningscentraler mot “hat och hets” byggts ut kraftigt sedan 2019. Enbart den regionala instansen “Hessen gegen Hetze” skickade under de första tio månaderna 2025 vidare nästan 17.000 ärenden till polis och åklagare, ofta utan att politikerna själva behövt agera.

Trots de tusentals utredningarna är resultatet i domstol magert, rapporterar Nius. En advokat som företräder cirka 30 personer i Merz-relaterade mål uppger att bara ett enda ärende hittills har slutat med strafföreläggande, medan ett tiotal lagts ned.