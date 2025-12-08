Han rasar mot godispåse på Ica: "Normaliserad rasism"

Det var under en shoppingtur med dottern som Bugaddi, som egentligen heter Beltony Angshed och kommer från Kongo-Kinshasa, fick syn på godiset i butiken.

På förpackningen fanns både namnet "Negro" och en vit man i loggan.

Anledningen till att produkten heter som den gör är att "negro" betyder "svart" på spanska och halstabletten är svart.

"Köp en Negro för 10,95 kronor"

– Det som fick mig att fastna var absolut namnet Negro men också att det var en vit man på bilden vid loggan. För mig symboliserade det: "Köp en Negro för 10,95 kronor". Det tog mig tillbaka så att "Oh shit nu kan du köpa en slav fortfarande", säger Blizz Bugaddi till Göteborgs-Posten.

Händelsen fick honom att lägga upp ett inlägg på Facebook där han skrev att han tycker att det handlar om "normaliserad rasism".

"Det handlar inte om hudfärg. En mörkhyad man hade gjort mig lika upprörd. Det handlar om något mycket större än så. Det här är normaliserad rasism", skriver han och fortsätter:

"Den där tysta, undangömda sorten som smyger sig in i vår vardag, i våra butiker, i våra barns ögonhöjd… och behandlas som om det vore helt accepterat. Och helt ärligt — vi är snart inne i 2026. Hur kan något sådant här fortfarande ligga i svenska butikshyllor? Vem godkänner detta? Hur kan det här passera utan att någon reagerar?"

Halstabletten tillverkas av det serbiska företaget Pionir och lanserades redan 1928 i Subotica, enligt bolagets egen information. Negro betyder svart på spanska, men Bugaddi avfärdar helt att det rör sig om ett ofarligt, historiskt varumärke.

– Ordet negro i Sverige har en grövre betydelse och då behöver man ju anpassa det efter det. I Sverige heter ordet svart, inte negro. För mig blir det bara en ursäkt, säger han till GP.

Bugaddi hävdar att han påtalade produkten för flera i personalen på Ica Kvantum och att de enligt honom blev chockerade när de såg godispåsen och tyckte det hela var "förjävligt".

Butikschefen Magnus Alkmark bekräftar att varan finns i sortimentet, men betonar att den ingår i ett centralt rekommenderat utbud. Han uppger att de flesta Ica-butiker sannolikt har tagit in samma produkt.

Efter kritiken från Bugaddi säger Alkmark att frågan nu skickas vidare internt.

– Det får vi vända in mot organisationen och belysa detta att det är en som har reagerat på det här och så får vi se vad man tar för ställning till det.

Om produkten ska plockas bort är ännu oklart "får vi se helt enkelt", säger han till GP.

På Ica Sveriges huvudkontor säger sortiments- och inköpsdirektören Jenny Eriksson att man tar reaktionerna på allvar, men att varumärket är etablerat sedan länge och känt i stora delar av Europa.

Hon framhåller att namnet syftar på att tabletten är svart av aktivt kol.

"Vi förstår att ordet i andra sammanhang kan vara stötande eller upplevas diskriminerande, men i detta fall är det dock etablerat som varumärke i lokal kontext", skriver hon.