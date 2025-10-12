Vänsterextrem akademiker försökte fly USA efter AFA-stämplingen – fick inte gå på planet

Det handlar om Mark Bray en akademiker vid Rutgers University i New Jersey som kallas för "Dr AFA" på universitetet och som bland annat skrivit den vänsterextrema handboken "Antifa: The Anti-Fascist Handbook" 2017.

När han på onsdagskvällen, kort efter Trumps hot mot terrorgruppen, försökte lämna landet genom att gå ombord på ett plan från Newark tillsammans med sin familj fick han vid gaten beskedet att deras bokning hade ”försvunnit”.

”‘Någon’ avbokade vår resa ur landet i sista stund”, skriver Bray på plattformen Bluesky, som är ett sorts vänsteralternativ till X.

”Vi fick boardingkort, vi checkade in väskorna, gick genom säkerhetskontrollen – och vid gaten var bokningen borta.”

Enligt The Guardian har öknamnet ”Dr AFA” vuxit fram bland studenter på universitetet, och Dr AFA ska tidigare ha sagt att han tänkte flytta till Europa.

Aktivister från Turning Point USA har påstått att han är en ”finansiär” bakom just AFA. Något akademikern dock förnekar.

– Min roll i det här är som professor. Jag har aldrig varit med i någon AFA-grupp, och jag är det inte nu heller, säger Dr AFA till New York Times och tillägger:

– Det pågår ett försök att utmåla mig som någon som gör det jag forskar om, men det kunde inte vara längre från sanningen.

Familjen bokades om till ett plan nästa kväll och lyckades till sist lämna USA, men Bray säger att han inte fått någon förklaring till varför den första resan stoppades.

– Jag kanske låter konspiratorisk, men jag tror inte det är en slump, säger han.

På torsdagskvällen skriver han på Bluesky:

”Vårt plan till Spanien är i luften!” och tackar ”de otaliga människor” som stöttat honom, särskilt studenter och kollegor vid Rutgers.

Efter Charlie Kirks död kallade högerprofilen Jack Posobiec Dr AFA för en ”inhemsk terroristprofessor” på X. Rutgers-avdelningen av Turning Point USA beskrev honom i ett upprop som ”en välkänd AFA-medlem” och krävde hans avsked. Gruppen skriver dock att den inte stöder trakasserier eller offentliggörande av privat information, vilket skett i spåren av Kirks död.

I ett inlägg på Instagram skriver de:

”Vill du bli socialist? Se då till att besöka den här professorn!!! Skämt åsido – hjälp oss att anmäla honom, han har kopplingar till AFA som nu är klassat som en inhemsk terrororganisation.”

Rutgers universitet kommenterar inte enskilda personalärenden men skriver i ett uttalande:

”Rutgers universitet är engagerat i att erbjuda en trygg miljö – för lärande, undervisning, arbete och forskning – där alla i vårt samhälle kan uttrycka sina åsikter utan rädsla för hot eller trakasserier.”