Erik Thedéen blir ny riksbankschef

– Jag har fått arbeta med de bästa, både i Sverige och runt om i världen, och jag har fått vara med om att göra Riksbanken till en institution som räknas som en av de bästa i centralbanksvärlden, säger Stefan Ingves i en kommentar.

Ingves avgår därmed under en period då verkligheten håller på att hinna ikapp centralbankerna, däribland den svenska, som under pandemin felaktigt antog att de kunde skapa hur mycket pengar som helst och trycka in dem i sina aktie- och bostadsmarknader utan att det skulle leda till problem.

Erik Thedéen har utsetts till en mandatperiod på 6 år och tillträder tjänsten den 1 januari.

Han har varit generaldirektör på Finansinspektionen sedan oktober 2015 och gör sin sista dag den 20 november 2022.