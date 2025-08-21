Ukrainare gripen för Nord stream-sabotaget

Åklagarsidan pekar ut mannen som en av koordinatorerna bakom den uppmärksammade sabotage-operationen nära Bornholm i september 2022.

Enligt misstankarna ska han och medgärningsmännen ha använt en segelbåt som lämnade Rostock. Fartyget ska ha hyrts via mellanhänder från ett tyskt företag med hjälp av förfalskade id-handlingar.

Sprängladdningarna detonerade den 26 september 2022 och orsakade svåra skador på båda ledningarna.

Serhii K ska nu föras till Tyskland och ställas inför en undersökningsdomare vid Bundesgerichtshof (BGH).

Nord Stream-ledningarna byggdes för att transportera rysk gas till Tyskland. Leveranserna via Nord Stream 1 stoppades efter att Ryssland inledde sin invasion av Ukraina 2022. Nord Stream 2 togs aldrig i drift.