Enligt lokaltidningen Mitt i Stockholm sprang mannen ikapp en polispatrull inne på Sky City i Arlanda den 3 juli – dagen efter att den nya lagen trätt i kraft.

Han upprepade frasen 3–4 gånger ”bara för att provocera”, enligt patrullens vittnesmål.

När polisen bad mannen att identifiera sig ska han ha vägrat att göra det, hävdar polisen. Istället ska han snabbt ha sträckt handen innanför jackan, vilket fick en polis att ta tag i hans andra hand.

”Då spänner han sin arm otroligt mycket så situationen blir hotfull”, står det i anmälan.

Mannen medtogs till polisstationen på Arlanda för kroppsbesiktning. En förundersökning om brott mot den nya förolämpningslagen har inletts och övervakningsmaterial ska analyseras.

Enligt polisen har mannen "angripit tjänstemännen i myndighetsutövning" – detta "i syfte att kränka patrullen".

Händelsen påminner starkt om en episod ur Beck-filmen "Polis polis potatismos" från 1993. I den filmen läxar poliserna upp en liten pojke på Bromma Flygplats som ropat "polis, polis potatismos", i tron att pojken sa "polis, polis potatisgris".

Enligt TT hade Polismyndigheten fram till den 27 juli registrerat 88 anmälningar om förolämpning, bara veckor efter lagändringen. Flest anmälningar fanns i region Väst (21), följt av region Syd (17) och Stockholm (16).