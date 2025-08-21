© Pressbild/Riksdagen
 

Riksdagsledamöter sparkas ut ur V efter Israelkritik

Publicerad 21 augusti 2025 kl 11.34

Inrikes. Riksdagsledamöterna Lorena Delgado Varas och Daniel Riazat utesluts ur Vänsterpartiet. Båda bekräftar själva besluten på sociala medier. Bakgrunden är att duon förespråkat en mer Israelkritisk linje än partiledningen.

”Jag är djupt besviken och arg”, skriver Lorena Delgado Varas på Instagram. Hon menar att beslutet är ett svek inte bara mot henne och Riazat, utan även mot partiets medlemmar och väljare.

Daniel Riazat skriver på Facebook att han fått ett ultimatum av partiledningen att lämna sina uppdrag inom ett dygn. Han kallar processen ”djupt odemokratisk” och menar att partiledningen valt en splittringsstrategi.

Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg uppger att Riazat agerat på ett sätt som inte är förenligt med att inneha förtroendeuppdrag. Hon säger att han vägrat lämna sina poster och att det därför inletts ett uteslutningsärende.

Även mot Delgado Varas har ett ärende öppnats, enligt Forsberg på grund av samarbetssvårigheter. Hon hade tidigare i år uppmanats att lämna sina uppdrag efter att ha delat en Israel- och USA-kritisk bild på X som anklagades för att vara "antisemitisk". Sedan dess har hon varit utesluten ur riksdagsgruppen.

I samband med uppmärksamheten kring bilden valde Daniel Riazat att lämna sin plats i partistyrelsen i protest mot hur saken hanterades.

