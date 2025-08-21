Klart: Enköping blir Natos logistikbas vid tredje världskriget

– Vi har med vårt svenska territorium en viktig roll att spela för Natos avskräckning och försvar, säger försvarsminister Pål Jonson (M) till SVT.

Logistikstaben, av typen Joint Logistics Support Group, ska ansvara för ett operationsområde som omfattar Nordamerika, Storbritannien och de nordiska länderna. Ett 70-tal personer kommer att anställas av Nato.

– Sverige har ett viktigt läge inom Nato rent geografiskt och vår förmåga att transportera resurser och personal kommer vara väldigt viktig, säger Pål Jonson.

Staben ska hantera förflyttningar på divisionsnivå – uppåt 20.000 soldater – samt transporter av bränsle, ammunition och reservdelar.

I ett krigsscenario väntas trupper från Nordamerika ta vägen över Sverige för att nå Finland och Baltikum.

– Man skulle kunna se ett scenario där vi har ett försämrat säkerhetspolitiskt omvärldsläge där vi snabbt måste omdisponera stora resurser av materiel och personal från väst till öst. Där kommer det här centret att underlätta, säger Jonson.

Överbefälhavare Michael Claesson framhåller att Sverige inte bara ska stå för logistiken.

– Vi kommer självklart inte sluta oss inom vårt skal och bara ägna oss åt logistik utan vi kommer naturligtvis bidra till de framskjutna försvarsåtgärderna också, säger han.

Logistikbasen placeras inom Försvarsmaktens befintliga område i Enköping, där arméstaben redan finns. Liknande staber finns i Nederländerna och Italien, medan Natos logistikhögkvarter ligger i Ulm i Tyskland.