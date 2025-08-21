© Provat/polisen
Lucy Connolly skrev det upprörda inlägget efter att ha hört talas om Axel Rudakubanas (till höger) dåd i Southport. Rudakubana dödade flickorna, som skulle lära sig dansa, med hundratals knivhugg.

Mamma skrev "rasistisk" kommentar efter flickmassakern – friges efter nio månader i fängelse

Publicerad 21 augusti 2025 kl 14.37

Utrikes. Lucy Connolly, make till en konservativ lokalpolitiker i Storbritannien, släpps ur fängelse på torsdagen efter att ha avtjänat drygt nio månader av ett 31 månaders fängelsestraff. Brottet? Hon skrev ett "rasistiskt" inlägg på X i samband med det bestialiska mordet på tre flickor i Southport, rapporterar Daily Mail.

Lucy Connolly, som är en tidigare barnsköterska, greps den 6 augusti 2024 efter ett inlägg som åklagaren bedömde uppvigla till rashat.

Efter att ha hört talas om dådet i Southport skrev hon på X att "massdeportationer" måste inledas och att asylhotellen borde eldas upp.

"Om det gör mig till rasist så får jag väl vara det", fortsatte hon.

Connolly erkände vid Birmingham Crown Court att hon spridit material med avsikt att hetsa till rashat och dömdes i oktober till fängelse i 31 månader.

Hon avtjänade straffet på HMP Peterborough. I maj avslogs hennes överklagande.

I det skriftliga beslutet skrev domaren: "Det finns ingen möjlig grund för att hävda att det straff som domaren utdömde var uppenbart alltför strängt."

Bakgrunden till inlägget var dådet i Southport den 29 juli 2024, då afrikanen Axel Rudakubana bestialiskt knivmördade tre unga flickor och försökte mörda ytterligare tio personer.

Connolly tog bort sitt konto några timmar efter publiceringen och har uppgett att hon inte avsåg att uppmana någon att begå brott.

Fallet har fått internationell uppmärksamhet. En talesperson för USA:s utrikesdepartement sade i våras att man följde ärendet:

– USA stödjer yttrandefriheten såväl hemma som utomlands och ser med oro på inskränkningar av yttrandefriheten.

Den amerikanske konservativa profilen Charlie Kirk har samtidigt lovat att lyfta frågan politiskt:

– Jag ska försöka få USA:s utrikesdepartement inblandat. Jag kommer att ta upp detta med Marco Rubio. Jag ska sms:a honom, sade Kirk till GB News tidigare i år.

