Mamma skrev "rasistisk" kommentar efter flickmassakern – friges efter nio månader i fängelse

Lucy Connolly, som är en tidigare barnsköterska, greps den 6 augusti 2024 efter ett inlägg som åklagaren bedömde uppvigla till rashat.

Efter att ha hört talas om dådet i Southport skrev hon på X att "massdeportationer" måste inledas och att asylhotellen borde eldas upp.

"Om det gör mig till rasist så får jag väl vara det", fortsatte hon.

Connolly erkände vid Birmingham Crown Court att hon spridit material med avsikt att hetsa till rashat och dömdes i oktober till fängelse i 31 månader.

Hon avtjänade straffet på HMP Peterborough. I maj avslogs hennes överklagande.

I det skriftliga beslutet skrev domaren: "Det finns ingen möjlig grund för att hävda att det straff som domaren utdömde var uppenbart alltför strängt."

Bakgrunden till inlägget var dådet i Southport den 29 juli 2024, då afrikanen Axel Rudakubana bestialiskt knivmördade tre unga flickor och försökte mörda ytterligare tio personer.

Connolly tog bort sitt konto några timmar efter publiceringen och har uppgett att hon inte avsåg att uppmana någon att begå brott.

Fallet har fått internationell uppmärksamhet. En talesperson för USA:s utrikesdepartement sade i våras att man följde ärendet:

– USA stödjer yttrandefriheten såväl hemma som utomlands och ser med oro på inskränkningar av yttrandefriheten.

Den amerikanske konservativa profilen Charlie Kirk har samtidigt lovat att lyfta frågan politiskt:

– Jag ska försöka få USA:s utrikesdepartement inblandat. Jag kommer att ta upp detta med Marco Rubio. Jag ska sms:a honom, sade Kirk till GB News tidigare i år.