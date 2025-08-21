Utebliven Mohamsson-effekt för Liberalerna

Kriget i Gaza, skogsbränder i Europa och uppmärksamheten kring Johan Forssells son har dominerat sommarnyheterna, men opinionssiffrorna visar inga större förändringar jämfört med juni.

– Vi ser inga signifikanta förändringar i partiernas väljarstöd jämfört med i juni. Det är semestertider och väljarna har annat än politik att tänka på. Samtidigt går Miljöpartiet och Sverigedemokraterna ganska bra i opinionen. Båda partierna når sina högsta noteringar sedan i vintras, säger Per Söderpalm, opinionsansvarig på Verian, till SVT.

Sverigedemokraterna ligger drygt två procentenheter över Moderaterna, vilket är den största skillnaden på ett och ett halvt år. Miljöpartiet når 6,3 procent – deras högsta siffra sedan december 2024.

För Liberalerna blev uppgången endast 0,4 procentenheter, vilket inte räcker för att passera riksdagsspärren.

– Det är klart att vi måste komma upp över fyra procent minst för att visa att vi är ett parti att räkna med. Det tar tid att återvinna förtroende av väljare. Vi har alldeles för länge varit ett otydligt och ängsligt parti och det försöker vi ändra på nu, säger Simona Mohamsson i SVT Morgonstudion.

Skillnaden mellan blocken är 7,5 procentenheter, en något mindre ledning för oppositionen än i tidigare mätningar under året.