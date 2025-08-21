Våldtog flicka under knivhot på festival – ställer upp i kyrkovalet

Emil Jordensson, som tidigare hette Noraldin Alhamamy, dömdes 2018 till två år och åtta månaders fängelse samt utvisning för våldtäkt.

Enligt domen hade flickan gått och lagt sig ensam i sitt tält på Emmabodafestivalen när syriern tog sig in och våldtog henne under knivhot medan han bet henne i halsen och bröstet.

– Han har förstört mitt liv, sade flickan under rättegången, enligt Samnytt.

Utvisningen verkställdes dock aldrig och mannen bytte 2020 namn till det mer svenskklingande Emil Jordensson.

Jordensson, som idag är trebarnsfar, kom till Sverige tillsammans med sin barnfru i samband med asylkaoset 2015. Han hävdar att han blivit kristen under sin tid i fängelset.

– Det är helt annorlunda. När jag satt i fängelset började jag läsa om Bibeln och om tro, och jag har ändrat mig från den tiden till nu, förklarar han för Samnytt och hävdar att flickan frivilligt hade sex med honom.

I höst ställer Jordensson upp i kyrkovalet för Församlingsgruppen Maria i Ljungby pastorat. Han står på plats sju och hoppas bli invald i kyrkofullmäktige.

– Tror du att jag kommer komma med eller inte? frågar syriern Samnytts journalist.

Emil Jordensson är inte svensk medborgare och kan därför fortfarande utvisas till sitt hemland.