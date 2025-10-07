© Skärmdump/Privat
László Dudog, längst till höger, var ett av offren för AFA-ligan i Budapest. "Det är ett mirakel att vi lever", konstaterade han efter att ha slagits med järnrör och knivhugg – eftersom vänsterextremisterna tyckte att han såg "fascistisk" ut. Till vänster: Ilaria Salis när hon nyligen var frihetsberövad i Ungern och riskerade 20 års fängelse – innan hon fick immunitet som EU-politiker.

EU-parlamentets omröstning: AFA-ledamot misstänkt för bestialiskt mordförsök ska slippa åtal

Publicerad 7 oktober 2025 kl 18.45

EU. Europaparlamentet röstade idag för att låta sin vänsterextrema ledamot Ilaria Salis behålla sin åtalsimmunitet. Hon slipper dessutom utlämning till Ungern – där hon utreds för en brutal gängmisshandel. Ledamöter från M:s och KD:s partigrupp blev tungan på vågen när de i hemlighet röstade ja till att låta AFA-kvinnan gå fri för brottet.
– Min fråga till Moderaterna och Kristdemokraterna är: Vad i helvete håller era partigrupper på med? Ni skyddar ju våldsvänstern! säger Charlie Weimers (SD).

Det var i februari 2023 som en grupp internationella vänsterextremister åkte på våldsturné i den ungerska huvudstaden Budapest, där de brutalt gängmisshandlade människor på gatan som de tyckte såg ut som "fascister".

Bland annat angrep de, beväpnade med järnrör och batonger, en man i 40-årsåldern i Gazdagrét-distriktet. Enligt polisen trodde aktivisterna felaktigt att mannen, som misshandlades mycket brutalt, var en deltagare i en högerdemonstration i området.

En av de misstänkta gärningspersonerna är italienskan Ilaria Salis, 41, som tidigare var häktad för mordförsök i Ungern. Vid en dom hade hon riskerat upp till 20 års fängelse.

Men efter att ha blivit invald i Europaparlamentet förra året släpptes hon på fri fot och kunde inte längre åtalas för brottet – eftersom hon därmed blev immun som EU-parlamentariker.

Idag röstade Europaparlamentet – med bara en rösts marginal – för att Ilaria Salis ska få behålla sin åtalsimmunitet och slippa utlämning till Ungern.

SD:s ledamot Charlie Weimers reagerar kraftigt på att medlemmar i M:s och KD:s partigrupp EPP röstade för att AFA-kvinnan ska slippa straff.

– Min fråga till Moderaterna och Kristdemokraterna är: Vad i helvete håller er partigrupp på med? Ni skyddar ju våldsvänstern!

Han konstaterar att EPP:s röster blev avgörande för att låta AFA-kvinnan undkomma rättvisan. Eftersom omröstningen var hemlig så går det dock inte att veta vilka politiker i EPP som röstade emot att häva immuniteten, rapporterar Politico.

Kollega till Alice Bah
Ilaria Salis är vald som representant för vänsterpartiet Alleanza Verdi e Sinistra, AVS, som ingår i samma partigrupp i EU-parlamentet som Miljöpartiet och dess ledamöter Alice Bah Kuhnke, Isabella Lövin och Pär Holmgren.

Ett av offren för det vänsterextrema våldsligan i Budapest, László Dudog, har tidigare berättat att han var mycket nära att bli ihjälslagen.

– Det är ett mirakel att vi lever, sade Dudog till den italienska tidningen Il Giornale i februari förra året.

Han och hans fästmö blev överfallna och nästan ihjälslagna med järnrörsslag och knivhugg i Budapest. Varför vet inte László Dudog, då det enligt honom inte fanns något med parets klädsel som antydde att de skulle vara politiskt engagerade varken på höger- eller vänstersidan.

"En seger för rättsstatsprincipen"
Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt väljer att hylla dagens beslut rörande Ilaria Salis i Europaparlamentet.

– Det var en viktig seger, hon har blivit en symbol för antifascism i Europa. Det finns ingen rättssäkerhet alls i Ungern, säger Jonas Sjöstedt till Dagens ETC.

Själv uttrycker Ilaria Salis stor glädje över politikerkollegornas gest – och konstaterar att det rör sig om en "seger för antifascismen".

”Denna omröstning är en seger för demokrati, rättsstatsprincipen och antifascismen. Detta beslut visar att motstånd fungerar”, skriver hon i ett uttalande och fortsätter:

”Det bevisar att när valda representanter, aktivister och medborgare försvarar demokratiska värderingar tillsammans, kan auktoritära krafter konfronteras och besegras.”

