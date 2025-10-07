© VIta huset(Stefan Müller (climate stuff)
 

"Borde träffa en läkare": Greta och Trump i nytt bråk

Publicerad 7 oktober 2025 kl 09.27

Utrikes. Efter att ha deporterats från Israel får Greta Thunberg ny kritik av USA:s president Donald Trump – som kallar henne ”galen” och en ”bråkmakare”. Thunberg svarar på Instagram och ber sarkastiskt om råd för att hantera påstådda ”aggressionsproblem”.

På måndagen deporterades Greta Thunberg tillsammans med 170 andra aktivister från Israel. De greps till havs efter försök att bryta blockaden mot Gaza och har de senaste dagarna suttit frihetsberövade.

– Hon är en bråkmakare. Hon har problem att hantera sin ilska. Nu bryr hon sig inte längre om klimatet, nu bryr hon sig om det här. Hon borde träffa en läkare. Hon är en ung person, hon är så arg, sade Donald Trump på en pressträff efter händelsen.

Nu svarar Greta på Instagram.

”Jag tar tacksamt emot de rekommendationer du eventuellt har kring att hantera dessa så kallade 'aggressionsproblem' då det verkar som att du själv lider av sådana”, skriver hon.

Greta landade i Aten på måndagseftermiddagen och möttes av ett stort pressuppbåd.

– Låt mig vara väldigt tydlig. Det pågår ett folkmord framför våra ögon, var hennes första ord.

Trump har tidigare hånat Thunberg när hon fokuserat på Israel. När hon i juni fördes till israeliskt förvar efter att ha seglat mot Gaza beskrev han henne som ”konstig”.

– Hon är märklig person. En ung, arg person. Jag vet inte om det är verklig ilska, det är faktiskt svårt att tro. Hon är definitivt annorlunda, sa Trump då.

