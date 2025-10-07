© SVT Skärmdump/Privat
Anna Bakken Krantze, enhetschef på socialtjänsten i Gävle, uttalar sig efter 13-åringens skjutning i Gävle.

Efter skjutningen: Socialtjänsten i Gävle föreslår massage istället för straff

Publicerad 7 oktober 2025 kl 11.43

Inrikes. Socialtjänsten i Gävle rasar mot regeringens planer på sänkt straffbarhetsålder efter helgens skjutning där en 13-årig pojke misstänks för sex mordförsök. Myndigheten vill se fler sociala insatser – inte hårdare straff – och nämner "gå ut och käka" samt "ge massage" som alternativ.

En pojke, då 13 år, misstänks för sex fall av mordförsök och grovt vapenbrott efter att sex personer skottskadades i Gävle i helgen.

Han uppges ha kopplingar till kriminella gäng och var enligt uppgift känd hos socialtjänsten. Socialtjänsten vill inte kommentera de uppgifterna men utreder både händelsen och sitt eget agerande.

Regeringen föreslog för några veckor sedan att sänka straffbarhetsåldern till just 13 år för grova brott.

– Barn ska vara barn, men 13-åringar som går omkring med skarpladdade vapen kan inte behandlas som vilka barn som helst, säger statsminister Ulf Kristersson.

Förslaget har kritiserats av ett 20-tal åklagare – och möter nu också motstånd från socialen i Gävle.

– Jag tänker inte att rätt väg att gå är att sänka åldern, eller att vi ska jobba med ”hårdare tag” eller straffa de här människorna, säger Anna Bakken Krantze, enhetschef på socialtjänsten i Gävle till TV4 Nyheterna och fortsätter:

– Jag tänker att vi behöver jobba ännu mer med relationer, vi behöver jobba tätare ihop med polis, med psykiatri, med skola, och ge människor en känsla att man är värd någonting.

I stället efterlyser socialtjänsten fler verktyg och resurser för att erbjuda alternativ till gängen. Hon nämner också massage och "gå ut och käka" som alternativ.

– Vi skulle behöva medel till att erbjuda alternativ. Köpa träningskort, köpa ett par fotbollsskor, gå ut och käka, ge massage till någon trött mamma eller pappa. Det är de, vi behöver få medel, vi behöver mentorer som kan gå in och vara förebilder. Vi behöver liksom fylla på från andra håll, säger Anna Bakken Krantze.

"Ridefixer", en anonym åklagare på X, tycker att det senare uttalandet från Anna Bakken Krantze är anmärkningsvärt.

"Massagecitatet kommer gå till historien. En trettonåring misstänks ha skjutit urskillningslöst och något förebyggande skulle ha varit...massage till föräldrarna?" skriver Ridefixer.

